Der DAX startet nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl behauptet in die neue Woche. Bei den großen US-Börsen gibt es gemischt Vorzeichen. Aktien von Zalando, SAP und BASF stehen im Fokus.

Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl ist der deutsche Aktienmarkt mit moderaten Gewinnen in die zweite Jahreshälfte gestartet. Frische Inflationsdaten aus Deutschland zeigten kaum Einfluss auf die Kurse. Die Verbraucherpreise lagen im Juni um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,4 Prozent im Mai.

Der DAX stieg zuletzt um 0,49 Prozent auf 18 324,22 Punkte. Den Monat Juni und das zweite Quartal hatte der deutsche Leitindex jeweils mit negativer Bilanz beendet. Der MDAX gewann am Montagnachmittag 0,54 Prozent auf 25 311,83 Zähler.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es zuletzt um rund 1,1 Prozent hoch. Der Pariser Cac 40 schwang sich um 1,6 Prozent nach oben, nachdem er am Freitag auf ein Tief seit Januar gefallen war. Die Sorge vor einem noch größeren Erstarken europakritischer Rechter sowie einem politischen Patt nach der Wahl hatten den französischen Leitindex zuletzt um knapp 6 Prozent absacken lassen.

In Frankreich kämpfen rechtsnationale und bürgerliche Parteien nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die Macht im Land. Der Erstrundensieg von Marine Le Pens Rassemblement National (RN) ist weniger deutlich ausgefallen als befürchtet. Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager werden versuchen, einen RN-Sieg mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verhindern.

"Frisches Geld fließt zum Monatsanfang in den Markt und sorgt für einen dynamischen Start ins zweite Börsenhalbjahr. Das erste kann sich mit einem Plus von neun Prozent sehen lassen, auch wenn der Markt gerade in den vergangenen drei Monaten nicht wirklich mehr vom Fleck gekommen ist. Doch das Fundament um die 18 000er-Marke ist damit noch ein bisschen stabiler geworden", bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Gewinner und Verlierer: Zalando, SAP, BASF

Am Montagnachmittag liegen derweil die Aktien von Zalando mit plus 5,5 Prozent an der Spitze des DAX. Dahinter folgen Commerzbank mit plus 3,5 Prozent und Airbus mit plus 3,04 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren neben BASF (minus 1,22 Prozent nach neuen Analysten-Kommentaren) auch die Papiere von Sartorius (minus 3,01 Prozent) und SAP (minus 1,68 Prozent).

Die US-Börsen starten unterdessen mit gemischten Gefühlen in die neue Woche. Der Dow Jones legt um 0,8 Prozent auf 39.420 Punkte zu, der S&P 500 ist mit 0,1 Prozent Plus auf 5.466 Punkten recht unbewegt und der Nasdaq100 startet mit minus 0,23 Prozent verhalten.

