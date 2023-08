Walmart ist als Supermarktriese aus den USA bekannt. Doch der Konzern expandiert Richtung E-Commerce. Warum Walmart zu einem Tech-Titan werden kann. In Zusammenarbeit mit Valentin Redl

In einer Welt, die sich immer mehr der Technologie zuwendet, hat Walmart den Kampf um die Vorherrschaft im Einzelhandel angenommen. Mit cleveren Strategien hat das Unternehmen seine E-Commerce-Bemühungen verdoppelt und hält Amazon in Schach. Von automatischen Lagern bis hin zu Drohnenlieferungen - Walmart hat seinen Erfolg auf eine kluge Kombination aus physischen Geschäften und digitalen Angeboten aufgebaut. Ist die Walmart-Aktie deshalb jetzt ein Buy?

Der digitale Aufstieg von Walmart

Nach einem turbulenten Abschnitt in den mittleren 2010er Jahren hat sich Walmart zu einem Vorreiter im E-Commerce entwickelt. Mit klugen Akquisitionen und strategischem Umdenken gelang es dem Unternehmen, seine physischen Geschäfte als Vertriebszentren zu nutzen und dabei auf kostspielige Lieferungen zu verzichten. Die Folge: Ein beeindruckendes Wachstum im Online-Geschäft, das sich auch in den Prognosen für die kommenden Jahre widerspiegelt.

So soll der Gewinn je Aktie laut den Schätzungen der Analysten bei Bloomberg vom Geschäftsjahr 2023 (endete bereits am 31. Januar 2023) von 6,29 Dollar auf 8,34 Dollar in 2027 wachsen. Aktuell ist die Walmart-Aktie mit einem KGV von 25 und einer Dividendenrendite von 1,34 Prozent nicht klassisch günstig, aber auch nicht zu teuer.

Walmart-Aktie im Chart-Check

Die Walmart-Aktie konnte zuletzt sowohl die 50-Tage-Linie (blau), als auch die 200-Tage-Linie (grün) wieder überwinden und befindet sich damit wieder in einem sauberen Aufwärtstrend. Anleger können die Aktie kaufen, achten aber darauf, dass es zuletzt immer wieder etwas Volatilität gab. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiter zum Kauf der Walmart-Aktie mit einem Kursziel von 165 Euro und einem Stoppkurs bei 110 Euro.

Die Robotertechnik als Trumpfkarte

Hinter den Kulissen sorgt Walmart mit Automatisierungstechnologien für einen reibungslosen Ablauf seiner Lieferkette. Intelligente Roboter übernehmen monotone Arbeitsaufgaben und ermöglichen eine präzise Lagerverwaltung. Dies führt zu höheren Margen und einer besseren Kontrolle des Warenbestands. Obwohl die Automatisierung zur Entlassung von Mitarbeitern geführt hat, ist Walmart auf dem besten Weg, 55 Prozent der Bestellungen durch automatisierte Fulfillment-Zentren abzuwickeln und dabei die Verarbeitungskosten deutlich zu senken.

In einer Zeit, in der Einzelhändler auf der Suche nach jeglichen Wettbewerbsvorteilen sind, hat Walmart bewiesen, dass Innovation der Schlüssel zum Erfolg ist. Mit einem klaren Fokus auf die Kundenbedürfnisse, intelligenter Robotertechnik und einer dynamischen Omniretail-Strategie steht Walmart an der Spitze der Branche. Obwohl Herausforderungen wie der Wettbewerb mit Amazon und die Auswirkungen von Inflation bestehen bleiben, ist die Walmart-Aktie vielleicht die vielversprechendste aus dem Bereich E-Commerce.

