Heute meldete die Warren Buffett Aktie Kraft Heinz die Quartalszahlen. Dabei stieg der Gewinn um 277 Prozent und die Dividendenrendite bleibt hoch. Dennoch fällt das Papier an der Börse. Eine Einstiegschance?

Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz hat seinen Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Während der Umsatz dank höherer Preise leicht um 2,6 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar wuchs, vervierfachte sich der Gewinn auf 1,0 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. US-Hersteller von verpackten Lebensmitteln wie Kraft Heinz haben über längere Zeit hinweg die Preise für ihre Produkte auch angesichts gestiegener Kosten angehoben. Inflationsgeplagte Kunden suchten deshalb nach günstigeren Alternativen und stiegen zunehmend unter anderem auf Eigenmarken der Discounter um.

An der Börse gaben Kraft Heinz-Aktien vorbörslich nach. Am Markt war mit einem höheren Umsatz gerechnet worden.

Warren Buffetts Kraft Heinz Aktie jetzt kaufen?

Warren Buffett und Berkshire Hathaway halten 26,53 Prozent der Aktien an Kraft Heinz. Im abgelaufenen Quartal stieg das Netto-Einkommen von 265 Millionen Dollar um 277 Prozent auf 998 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 12,9 Prozent auf 0,79 Dollar zu.

Im ersten Halbjahr 2023 stieg das Netto-Einkommen noch um 75,4 Prozent auf 1,835 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie lag 13,8 Prozent höher bei 1,48 Dollar.

Die Kraft Heinz-Aktie will zudem erneut eine Quartalsdividende in Höhe von 40 Cent zahlen. In den vergangenen Jahren betrug die Quartalsdividende stets diesen Wert. Aktuell kommt die Warren Buffett Aktie damit auf eine Dividendenrendite von 4,23 Prozent. Das KGV beträgt moderate 13,6. Allerdings befindet sich die Kraft Heinz-Aktie weiterhin in einem Abwärtstrend. Anleger beobachten das Papier, warten aber besser ein Überwinden der 50-Tage-Linie für einen ersten Teilkauf ab.

Und lesen Sie auch: Kennzahl verrät: Diese 16 Tech-Aktien sind noch unterbewertet und haben ein Riesen-Kurspotenzial

oder: Diese Warren Buffett Aktie übertrifft gerade alle Erwartungen – Kauft der Top-Investor bald nach?

(Mit Material von Reuters)