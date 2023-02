An der Börse kann es nicht immer nur nach oben gehen und von manchen Aktien müssen Anleger sich auch mal trennen. Welche Aktien Analysten neben Rheinmetall, Adidas und Salzgitter noch zum Verkaufen empfehlen.

Wir haben den DAX, MDAX und SDAX nach den schlechtesten deutschen Aktien durchsucht. Heraus kam die folgende Liste, bei der sich nur Aktien finden, die ein negatives Kursziel haben. Bedeutet: Im Durchschnitt erwarten die Analysten bei Bloomberg, dass die Kurse dieser Aktien fallen. Deswegen sollten Anleger über einen Verkauf nachdenken. Und zwar bei:

Bloomberg Deutsche Aktien verkaufen

Diese deutschen Aktien sollten Anleger jetzt verkaufen

In der Tabelle sehen Sie ganz rechts das durchschnittliche Kurspotenzial der Aktien sowie links das Konsensrating. Dieses besagt, wie gut oder wie schlecht die Analysten bei Bloomberg die Aktie einstufen. Ein Wert von 1,0 wie bedeutet, dass alle Analysten zum Verkauf raten. Ein Wert von 5,0 würde hingegen bedeuten, alle Analysten raten zum Kauf.

So gesehen sieht das Rating bei Ceconomy wirklich nicht gut aus. Mit einem Wert von 2,40 befindet sich das Konsenrating schon am unteren Ende der Spanne und das Kursziel bietet mit minus 29 Prozent wenig Fantasie. Doch auch bei Hella, Salzgitter, Kloeckner, Adva und Fresenius Medical Care sieht es mit negativen Kurszielen von mehr als 10 Prozent Minus nicht toll aus.

Auf der anderen Seite müssen Anleger nicht zu sehr erschrecken, wenn sie ihre Aktie auf der Liste sehen, sie aber nur knapp ein negatives Kursziel ausweist. Denn dies kann vor allem auch zwei Gründe haben: Die Aktie ist stark gestiegen und/oder die Analysten sind einfach noch nicht mit ihren Ratings nachgekommen. Nicht jeder Analyst erneut monatlich seine Einschätzung. So brauchen Anleger Rheinmetall nicht nur basierend auf dieser Liste zu verkaufen. Die Aktie notiert nahe Rekordhochs und man höchsten über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Auch die anderen Aktien wie Bilfinger, HeidelbergCement und Co bis hinauf zu Teamviewer befinden sich in einer Grauzone. Anleger überlegen, wie es mit diesen Aktien aussieht und ob sich Gewinnmitnahmen lohnen.

