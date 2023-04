Während überall Krisenherde brennen, sind Tech-Aktien nicht gerade beliebt. Doch diese Growth-Aktien können sich Anleger jetzt sichern und damit sogar zu einem gewissen Grad von den aktuellen Krisen profitieren.

Während Bankaktien fallen, Zinsen steigen und überall neue Krisen ausbrechen, suchen Anleger nach Sicherheit. Diese findet man überraschenderweise in bestimmten Tech-Aktien, nämlich Cyber-Security-Aktien.

Diese Tech-Aktien sind ein Megatrend

Denn während der nächste Cyberangriff nur noch einen Klick entfernt ist und Angriffe auf IT-Systeme an der Tagesordnung sind, bieten Cyber-Security-Unternehmen Stabilität und binden Kunden mit laufenden Verträgen.

Da laut Studien vermutlich schon zwei Drittel aller Unternehmen Opfer solcher Attacken geworden sind, fällt das Verkaufsargument der Cybersicherheitsunternehmen nicht mehr schwer. Das ist auch der Grund für das kräftige Wachstum dieser Geschäftsmodelle und der dahinterliegenden Aktienkurse, trotz Krise und Zinserhöhungen.

Die besten Tech-Aktien, die sich Anleger jetzt sichern können

Um von diesem Megatrend, der uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird, zu profitieren, braucht es aber auch die richtigen Aktien. Lieblinge der Analysten in diesem Bereich sind unter anderem:

Palo Alto Networks

Check Point Software Technologies

CyberArk Software

Tenable Holdings

Zscaler

CrowdStrike Holdings

Von diesen Titel konnten beinahe alle ihre letzten Konsensschätzungen bei der meldung der Quartalszahlen übertreffen. Außerdem zeichnen sich diese Titel durch ein deutliches Wachstum aus. Wer aber nicht in einzelne Aktien, sondern in die ganze Branche investieren will, der kann sich einmal den Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF, der einer der günstigeren Themen-ETFs auf diesen Megatrend ist, genauer anschauen.

Lohnt sich ein Cyber-Security-Investment auch für die kommenden Jahre?

Doch lohnt sich auch ein Investment in den kommenden Jahren? Absolut. Hacker sind die neuen Einbrecher und viele Unternehmen geben schon jetzt mehr Geld für die Cybersoftware als für Wächter und Zäune aus.

Dies ist auch leider bitter nötig in einer Welt, in der mit einem Klick ganze Unternehmen oder Infrastrukturen lahmgelegt werden können.

