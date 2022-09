Der Dax befindet sich wieder komfortabel über den 13.000 Punkten. Auch der S&P 500 notiert wieder genüsslich über der Marke von 4.000 Punkten. Doch wie weit kann es nun nach oben gehen? Und wann sollten Anleger wieder verkaufen?

Es ist nicht alles Gold was glänzt: Zwar steigen die Börsen aktuell wieder, doch vermutlich könnten die großen Börsen dieser Welt trotz allem nochmal ein tieferes Tief bilden. Deswegen kann es für Anleger jetzt sehr wichtig sein, Teilgewinne mitzunehmen, um dann nochmal tiefer einkaufen zu können. Doch was bewegt uns zu dieser These?

Deswegen haben wir das echte Markt-Tief noch gar nicht gesehen

Auch wenn die Märkte nun wegen der erfolgreichen Gegenoffensive der Ukraine und der sich vermutlich etwas abschwächenden Inflation schon wieder im Erholungsmodus befinden, könnten wir das echte Markt-Tief noch gar nicht gesehen haben. Denn die folgende Grafik zeigt, dass der Markt seinen Boden erst gefunden hatte, nachdem die Fed schon wieder damit begonnen hatte, die Zinsen zu senken. Doch aktuell zieht die Fed die Zinsen ja noch etwas an und ein Senken der Zinsen ist noch lange nicht absehbar. Deswegen könnte es sich auch jetzt wieder nur um eine Erholungsrallye handeln.

Bloomberg

So weit kann der Dax jetzt steigen

Kurzfristig positiv ist aber, dass der Dax zuletzt ein höheres Tief bildete und kein tieferes Tief – das Tief aus dem Juli wurde nicht mehr unterschritten. Grundsätzlich könnte sich der Index also in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befinden. Heute befindet sich der Dax am 0,236er Fibonacci-Level der aktuellen Korrektur bei 13.300 Punkten. Dieses Level muss der Index überwinden. Schafft er es, so bieten die Fibonacci-Analyse und der aktuelle Aufwärtstrendkanal Potential bis zum 0,5er Level bei etwa 14.300 Punkten. Hier könnten Anleger erste Teilgewinne mitnehmen. Sollte der Markt doch nochmal drehen, wäre diese Marke eine mögliche Trendwende.

Das ist jetzt beim S&P 500 wichtig

Tatsächlich sieht der S&P 500 aktuell zwar etwas gesünder aus, weil er bereits in einem Aufwärtstrend steckt. Doch es könnte sich ein Falling Wedge bilden. Dieses Dreieck wird oft nach unten hin aufgelöst. Zusammen mit der Fibonacci-Analyse könnte der US-Mark jetzt nochmal einen Anlauf auf 4.400 Punkte wagen. Es ist aber anzunehmen, dass der S&P 500 sich nicht nachhaltig wird über den 4.400 Punkten halten können. Schafft der Index dies nicht, so dürfte es wieder stärker nach unten gehen. Kann der S&P 500 sich doch über 4.400 Punkten halten, so könnte die Korrektur dann doch als beendet angesehen werden. Anleger fahren aber gut damit, Teilgewinne bei 4.400 Punkten mitzunehmen.