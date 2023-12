Diese fünf DAX-Aktien haben bei ihrer Dividende noch einiges an Luft nach oben, was nicht nur Potenzial für Steigerungen in der Zukunft zulässt, sondern auch ein deutliches Maß an Sicherheit für die Stabilität der Zahlung zeigt.

Sichere Dividenden sind für Anleger sehr attraktiv. Noch interessanter wird es aber, wenn diese Ausschüttungen noch zusätzliches Steigerungspotenzial nach oben bieten. Eine solche Situation finden Anleger unter anderem bei diesen fünf Dividendenaktien aus dem DAX vor:

Die fünf sichersten Dividenden im DAX

So haben einige Werte im Vergleich der Dividendenzahlung und des eigenen Free Cashflows noch eine Menge Geld übrig, dass entweder zu Investitionen und Schuldenabbau oder mehr Shareholder-Value in der Zukunft genutzt werden kann. Dies sind die Werte aus dem deutschen Leitindex, die den geringsten Anteil ihres Free Cashflows für die Dividendenzahlung aufbringen müssen:

5. BMW (Dividendenrendite: 5,5 Prozent / Pay-Out-Ratio: 27 Prozent)

Platz fünf belegt dabei der Autobauer BMW mit einem Pay-Out-Ratio von 27 Prozent. Ob die Dividenden bei diesem DAX-Konzern wirklich so sicher ist, sollten Anleger aber zumindest in Zweifel stellen. Denn wegen der starken Zyklik in der Automobilbranche sind Ausschüttungen hier selten gesichert.

4. Deutsche Börse (Dividendenrendite: 2,1 Prozent / Pay-Out-Ratio: 25 Prozent)

Ganz anders sieht es bei der Deutschen Börse aus, die durch ihr stabiles Geschäft regelmäßig steigende Dividenden zahlen und überdies auch noch Aktien zurückkaufen kann. Zudem bleibt dem Unternehmen noch genug Geld für Akquisitionen, wie der kürzliche Kauf der dänischen SimCorp.

3. E.ON (Dividendenrendite: 4,2 Prozent / Pay-Out-Ratio: 24 Prozent)

Ein ebenfalls sehr stabiles Geschäftsmodell verfolgt der Energieversorger und Stromnetzbetreiber E.ON, weshalb auch hier weiter steigende Ausschüttungen zu erwarten sind. Allerdings sollten Anleger nicht zu euphorisch sein, denn E.ON muss derweil auch einen großen Schuldenberg abtragen.

2. Deutsche Telekom (Dividendenrendite: 3,4 Prozent / Pay-Out-Ratio: 18 Prozent)

Ähnliches gilt für die Deutsche Telekom, die zwar stabile Erträge vereinnahmt, aber Schulden tilgen und Investitionen tätigen muss. Trotzdem dürfte hier noch weiter etwas Luft nach oben sein, besonders seit die Tochter t-mobile ebenfalls mit Dividendenzahlungen, auch an die Mutter, begonnen hat.

1. Hannover Rück (Dividendenrendite: 3,1 Prozent / Pay-Out-Ratio: 16 Prozent)

Auf Platz 1 der sichersten DAX-Dividenden hat es die Hannover Rück geschafft. Der Rückversicherungskonzern hat durch steigende Zinsen und stärkere Schadensfälle in den Vorjahren kräftig profitiert und will auch in den kommenden Jahren seinen Gewinn steigern. Anders als bei der Telekom und E.ON könnten hier deutliche Sprünge bei der Dividende und den Aktienrückkäufen folgen, da die Belastungsfaktoren wie Schulden bei der Hannover Rück vergleichsweise klein sind.

