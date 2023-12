Welche Aktien für die Ewigkeit wie Microsoft, Apple, Linde, Alphabet oder LVMH sollten Anleger jetzt noch kaufen? Und wo sollte man lieber die Finger von lassen? Wir geben den Ausblick für 2024. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Aktien für die Ewigkeit mit bis zu 26 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg Aktien für die Ewigkeit

Tatsächlich weist die Mercedes-Benz Aktie das meiste Kurspotenzial aller unserer 30 Aktien für die Ewigkeit auf. Mit 25,60 Prozent befindet sich die deutsche Aktie an der Spitze, noch vor dem Chemie-Konzern DSM-Firmenich mit 20,17 Prozent und Nestle mit 18,84 Prozent.

Allerdings gibt es mit L´Oreal, Costco oder Stora Enso auch drei Aktien, die laut den Analysten von Bloomberg gar kein Kurspotenzial mehr aufweisen. Dabei bezieht sich unsere Auswertung auf unsere 30 Aktien für die Ewigkeit, in die Anleger mit einem Zertifikat ganz gemütlich investieren können.

Doch wie sieht es mit den Kurspotenzialen bei den beliebten Aktien wie Microsoft, Apple, Linde, Alphabet oder LVMH aus?

Aktien von Microsoft, Apple, Linde, Alphabet oder LVMH jetzt kaufen?

Derweil fragen sich viele Anleger, wie es nach den deutlichen Kursanstiegen mit den beliebten Aktien für die Ewigkeit weitergeht.

So weist momentan die Luxus-Aktie von LVMH noch 12,59 Prozent Kurspotenzial auf. Die Franzosen hatten eine ordentliche Korrektur hinter sich und versuchen sich nun an einem neuen Aufwärtstrend. Moment kann die LVMH-Aktie über der 50-Tage-Linie notieren. Schaffte sie es auch über die 200-Tage-Linie, so könnte das Papier zusammen mit der Sponsoring-Rolle bei Paris 2024 einen neuen Aufwärtstrend starten.

Auch Microsoft weist wieder 10,73 Prozent Kurspotenzial laut den Analysten bei Bloomberg auf. Dies hat auch damit zu tun, dass die Microsoft-Aktie zuletzt ins Stottern geriet und nicht mehr weiter stieg. Die Aktie kam nicht über das Niveau von 348 Euro hinaus, was gefährlich werden kann. Denn nun nähert sich die 50-Tage-Linie von unten. Microsoft sollte nun bald ein neues Hoch bilden, ansonsten muss man sich zumindest kurzfristig nach unten orientieren.

Ähnlich sieht es bei der Alphabet-Aktie aus. Diese hat noch 8,93 Prozent Kurspotenzial laut der Analysten bei Bloomberg, doch zuletzt scheiterte Alphabet mehrmals daran, ein neues Hoch zu bilden.

Derweil korrigiert die Linde-Aktie nach einem starken Anstieg und einem ebenso starken Abverkauf nun auf die 50-Tage-Linie. Diese hielt zuletzt oft als Unterstützung und sollte es auch dieses Mal tun - andernfalls geht es hier für die Linde-Aktie erstmal trotz 6,52 Prozent Kurspotenzial bergab.

Und bei der Apple-Aktie gibt es momentan lediglich noch 3,35 Prozent Potenzial. Die Aktie war aber gut gestiegen und korrigiert nun leicht. Anleger beobachten, wie das Weihnachtsgeschäft für Apple lief. Sollte zudem die 50-Tage-Linie halten, so bietet sich ein neuer Einstieg an.

Und lesen Sie auch: Die Unverwüstlichen: Neue Ratings zu Bluechip-Aktien wie Microsoft, Alphabet und LVMH

oder: Analysten lieben diese deutschen Aktien: Bis zu 444 Prozent Kurspotenzial – Verrecker oder geniale Chance?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft, Linde.