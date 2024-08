Auf welche stabilen Aktien können Anleger jetzt noch setzen? Und welche Papiere bringen an der Börse aktuell noch Gewinn? Wir haben 3 sichere Aktien gefunden, die gute Dividenden zahlen und in den vergangenen 10 Jahren teils bis zu 18,6 Prozent Gewinn pro Jahr gebracht haben.

Diese US-Aktie steigt fast immer

Walmart, der weltweit größte Einzelhändler, gilt als eine der sichersten Aktien auf dem Markt. Mit einem breit diversifizierten Geschäftsmodell, das Lebensmittel, Elektronik und Kleidung umfasst, erzielt Walmart stetige Einnahmen und zeigt eine bemerkenswerte Resilienz gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen. In den letzten zehn Jahren hat die Walmart-Aktie eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11,8 Prozent erzielt und bietet eine Dividendenrendite von etwa 1,19 Prozent. Die Aktie zeichnet sich durch einen stabilen Aufwärtstrend aus und ist eine zuverlässige Wahl für langfristige Investoren.

Münchner Rück-Aktie mit bis zu 3,75 Prozent Dividendenrendite

Die Münchener Rück, ein führendes Rückversicherungsunternehmen, bietet Anlegern Stabilität und konstante Erträge. Trotz der Herausforderungen im Versicherungssektor hat die Aktie in den vergangenen Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 15 Prozent pro Jahr erzielt. Mit einer Dividendenrendite von 3,75 Prozent und einem niedrigen KGV von 10,3 ist die Münchener Rück attraktiv bewertet. Ihre Diversifizierung und die solide Kapitalausstattung machen sie zu einer sicheren Wahl in turbulenten Zeiten. So rät auch BÖRSE ONLINE weiterhin zum Kauf der Münchner Rück-Aktie.

Auf diese sichere Aktie setzt Bill Gates

Waste Management, der führende Anbieter von Abfall- und Umweltdienstleistungen in Nordamerika, ist bekannt für seine Stabilität und kontinuierliches Wachstum. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Verträgen und einem breiten Kundenstamm, der sowohl private Haushalte als auch Unternehmen umfasst. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von über 18 Prozent in den letzten zehn Jahren und einer Dividendenrendite von 1,61 Prozent bietet Waste Management eine attraktive Mischung aus Sicherheit und Rendite. Die Aktie zeigt einen stabilen Aufwärtstrend und ist weniger anfällig für Marktvolatilität. Auch Bill Gates hat die Waste Management-Aktie in seinem Depot.

Diese Aktien bieten Anlegern eine verlässliche Möglichkeit, in unsicheren Zeiten stabile Erträge zu erzielen. Mit starken Geschäftsmodellen und soliden Dividendenrenditen sind sie ideale Komponenten für ein risikoarmes Portfolio.

Das waren drei sehr sichere Aktien. Doch welches sind die sichersten ETFs der Welt? Diese finden Sie jetzt hier.

Und lesen Sie danach auch: Bis zu 19,81% Dividendenrendite und niedrige KGVs von 5,6 mit diesen Skandinavien-Aktien