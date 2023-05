Der Mai ist bekannt als Dividendensaison und Anleger sollten schnell handeln, um noch etwas von den fetten Ausschüttungen abzubekommen. Wenn Sie diese drei Aktien noch rechtzeitig kaufen, winken bald satte Dividenden.

Im Mai steigt bei vielen Anlegern der Cash Bestand im Depot sehr deutlich, denn es ist Dividendensaison und das Geld fließt aus den Unternehmen in Strömen an die Investoren. Wer aber noch etwas vom Kuchen abhaben will, der muss schnell sein. Denn sobald eine Aktie ex-Dividende gehandelt wird, hat man keinen Anspruch mehr auf die Ausschüttung des Gewinns.

Diese 3 Aktien sollten sich Anleger noch sichern, bevor sie ex-Dividende gehandelt werden

Dementsprechend heißt es: schnell sein! Was auch für diese drei Hochdividendenwerte gilt. Diese gehen bald ex-Dividende und versprechen solide und attraktive Ausschüttungen:

Pfizer (Dividendenrendite: 3,3 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Pharma-Riese Pfizer, der am 11.05. ex-Dividende gehandelt wird und seine Ausschüttung Anfang Juni an Anleger zahlen dürfte.

Besonders spannend bei Pfizer ist, dass es sich hierbei um einen breit diversifizierten Konzern handelt, der durch die Corona-Milliarden sein Portfolio aktuell weiter aufgestockt und verbessert, um noch mehr Chancen in der Zukunft zu haben. Zudem ist der Titel trotz seiner Größe aktuell nur mit KGV 9,6 bewertet.

HSBC (Dividendenrendite: 5,8 Prozent)

Wenn Anleger allerdings eine noch günstigere Hochdividenden-Aktie suchen, dann könnten sie bei der HSBC fündig werden. Die britische Bank, die nun vermutlich nicht mehr aufgespalten wird, bietet Investoren nämlich aktuell eine Dividendenrendite von 5,8 Prozent und das bei einem KGV von 7,5.

Der Wert wird ebenfalls am 11.05. Ex-Dividende gehandelt und wird seine Interims-Dividende laut Plan am 23.06. an Anleger ausschütten.

Volkswagen (Dividendenrendite: 6,4 Prozent)

Wesentlich eher Dividende gibt es hingegen bei Volkswagen. Auch hier ist der Ex-Dividende Tag für den 11.05. geplant, jedoch bekommen Investoren die Ausschüttung bereits am 15.05. überwiesen.

Volkswagen ist aber weiterhin nicht nur der Dividende wegen spannend, sondern auch weil sich der Konzern weiterhin in einer sehr erfolgreichen Transformation zur E-Mobilität befindet und bei einem KGV von 4,3 auch irgendwann eine Aufwertung erleben sollte.

