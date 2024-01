Drei Aktien von Cathie Wood machen rund 25 Prozent ihres Flaggschiff-ETFs aus. Aus gutem Grund: Cathie Wood sieht für diese sagenhafte Kurschancen...

Die bekannte Investorin Cathie Wood setzt auf eine Vielzahl von Aktien. Mit ihrer Firma Ark Invest verwaltet sie gleich mehrere aktiv gemanagte ETFs, die sich auf die unterschiedlichsten innovativen Themen konzentrieren. Als Flaggschiff ETF jedoch gilt der Ark Innovation ETF. Er soll auf Unternehmen setzen, die unsere Zukunft mit ihren Innovationen maßgeblich beeinflussen.

Mit Erfolg: Der ETF konnte etwa zwischen März 2020 und Februar 2021 rund 350 Prozent zulegen. Doch dann begann ein schwieriges Marktumfeld für Tech-Werte und so stürzte der ETF deutlich in den Keller. Im Tech-starken 2023 konnte Wood dann wieder profitieren und der ETF legte über 70 Prozent zu. Zum Vergleich: Beim Nasdaq waren es über 50 Prozent, Wood konnte den Markt also deutlich schlagen. Doch wie stellt sich die Investorin dieses Jahr auf? Ein Blick auf den aktuellen Stand ihres Flaggschiff ETFs zeigt: Rund 25 Prozent der 35 darin enthaltenen Aktien bestehen aus nur drei Aktien.

Krypto, E-Autos und Streaming – auf diese drei Aktien schwört Cathie Wood

Die drei größten Positionen in Cathie Woods ETF sind das Krypto-Unternehmen Coinbase mit einer Gewichtung von 9,75 Prozent, der E-Autobauer Tesla mit 7,68 Prozent sowie das Streaming-Unternehmen Roku mit 7,34 Prozent. Bei diesen drei Unternehmen zeigt sich Wood schon länger sehr begeistert.

Dass Cathie Wood Krypto-Fan ist, ist kein Geheimnis: „Das zentralisierte Geldsystem, das wir heute haben, ist ein Irrweg", erklärte sie vergangenes Jahr gegenüber "Barron's". Sie begrüßt die Fortschritte bei Regulierungsbehörden. Ihr spektakuläres Kursziel beim Bitcoin: 1,48 Millionen Dollar bis 2030. Die Krypto-Handelsplattform Coinbase ist die größte Position im ETF. In jüngster Zeit verkaufte Wood allerdings einige Anteile des Unternehmens. Das lag an zwei Gründen. Zum einen nahm die Investorin vermutlich Gewinne mit – die Aktie legte 2023 rund 400 Prozent zu. Zum anderen rechnete Wood bereits im Vorfeld mit einer Zulassung des Bitcoin-ETFs und erklärte in einem Interview mit Yahoo Finance, dass sie dann zunächst mit einem „Sell The News“ Event rechnen würde. Auf die lange Sicht bleibt sie jedoch bullisch. Gerade Coinbase sollte von der Zulassung profitieren.

Die zweitgrößte Position ist Woods allseits bekannter Favorit: Tesla. Für Tesla sieht sie bis 2027 ein Kursziel von 2000 Dollar. Zum Vergleich: Der Kurs liegt derzeit bei 234 Dollar. Bei Tesla sieht Wood nicht nur Chancen was das Thema E-Mobilität betrifft, sondern verriet in einem Interview 2023 gegenüber Fox Business auch, dass es „eines der tiefgreifendsten KI-Unternehmen überhaupt“ sei. Große Chancen sieht sie hier vor allem bei autonomen Taxiplattformen. Selbst im Bären-Szenario erwartet sie noch ein Kursziel von 1400 Dollar, im Bullenfall sogar 2500 Dollar. Nach sagenhaften Kursgewinnen 2023 kühlte die Aktie allerdings durch verhaltene Analystenstimmen ab. JP Morgan etwa beließ die Aktie nach den Zahlen zum vierten Quartal auf Underweight und nennt ein Kursziel von 135 Dollar – deutlich unter dem aktuellen Kurs. Laut Bernstein könnte das Jahr 2024 für Tesla „schwierig“ werden. 2023 schaffte es der chinesische Konkurrent BYD außerdem erneut, Tesla bei der Produktion zu schlagen. Wood jedoch scheint optimistisch, denn sie kaufte im Januar bereits erneut Aktien von Tesla.

Ein weiterer Favorit: Roku. Das Geniale an dem Unternehmen: Der Streaming-Markt boomt – laut Grand View Research soll der weltweite Markt für Video-Streaming bis 2030 über 20 Prozent jedes Jahr wachsen. Doch die Konkurrenz ist groß. Unternehmen wie Disney, Netflix und Apple buhlen um die Marktherrschaft. Um die muss sich Roku aber keine Sorgen machen, denn für den Konkurrenzkampf schafft es die Lösung: Das Unternehmen bündelt auf seiner Plattform die verschiedenen Streaming-Dienste übersichtlich. In einer Notiz von 2022 nannte Ark Invest ein Kursziel für Roku von 1.493 Dollar bis 2026. Das ist das Bullen-Szenario und würde eine Kurschance von aktuell über 1500 Dollar bedeuten. Mit 605 Dollar im Basis-Szenario winkt immer noch eine Kurschance von fast 600 Prozent. Und selbst beim Bären-Szenario kann man gewinnen: 100 Dollar bieten beim aktuellen Kurs ein Aufwärtspotenzial von über zehn Prozent. Auch von Roku kaufte Wood im Januar bereits wieder Aktien.

