Im Jahr 2023 bewegte sich der Aktienkurs des iPhone-Herstellers stellenweise steil nach oben. Die Analysten von Barclays stuften das Wertpapier jetzt dennoch ab. Es gibt aber auch andere Stimmen, die in der Apple-Aktie weiteres Wachstum bescheinigen. Wo geht die Reise hin?

2023 war insgesamt ein sehr gutes Jahr für Technik-Aktien. Vor allem die „Magnificent Seven“ rund um Apple, Amazon, Microsoft und Co. konnten glänzen und schlugen alle den S&P 500-Index. Apple selbst blickt auf ein Kurswachstum von etwa 48 Prozent zurück. Dass dieser Ritt auf dem Bullen auch im Jahr 2024 weitergeht, darüber sind sich die Analysten uneinig.

Barclays und Redburn Atlantic stufen Apple-Aktie ab

Der Barclays-Analyst Tim Long stufte in dieser Woche das Wertpapier von „equal weight“ auf „underweight“ ab und senkte das Kursziel von 161 auf 160 Dollar. Prompt knickte auch die Aktie etwas ein. Der Analyst begründet die Einschätzung vor allem mit dem schwachen Hardware-Geschäft 2023 und einem niedrigeren Wachstumspotenzial im Service-Bereich. Im vierten Geschäftsquartal (bis Ende September 2023) vermeldet das Unternehmen aus Cupertino zudem zum vierten Mal in Folge sinkende Erlöse. Gerade in Hinblick auf das Kurswachstum habe die Aktie daher überdurchschnittlich performt, hieß es weiter. Im Laufe des Jahres 2024 rechnen Analysten laut Bloomberg aber wieder mit steigenden Umsätzen.

Auch Redburn Atlantic stufte die Apple-Aktie zwischenzeitlich von "Kaufen" auf "Neutral" herab. Laut Analyst James Cordwell sollte das iPhone im Jahr 2024 wieder Wachstum verzeichnen, in den nächsten Jahren sieht er aber nur begrenzten Spielraum nach oben. Zudem könnte ein möglicherweise enttäuschendes März-Quartal die Aussichten für die Aktie weiter eintrüben.

Apple-Aktien mit Kurswachstum von 30 Prozent im Jahr 2024?

Wedbush-Analyst Dan Ives ist dagegen überzeugt davon, dass das Wertpapier im Jahr 2024 um weitere 30 Prozent steigen könnte. Die positive Prognose beruht dabei auf den zu erwartenden hohen Absatzzahlen der iPhone-Produkte auch im asiatischen Raum – trotz der Konkurrenz durch den Smartphone-Hersteller Huawai in China. Daneben sieht Ives aber auch ein Erstarken der Service-Dienste von Apple, die unter anderem den App Store, Apple Pay und den Streamingdienst Apple TV+ umfassen und zu einem zweistelligen Wachstum zurückkehrten. Das Kursziel des Analysten liegt bei 250 Dollar.

Analyst Erik Woodring von Morgan Stanley zeigte sich ebenso zuversichtlich, dass es 2024 für Apple erfolgreich weiter geht, wie er CNBCs "Closing Bell“ verriet. Sein Kursziel hatte der Analyst Anfang Dezember 2023 auf 220 US-Dollar angehoben und rechnet mit einem schrittweisen Wachstum in den nächsten vier Quartalen. Vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz sieht Woodring Potenzial. Apple hält sich bei diesem Thema im Vergleich zu anderen Cloud-Giganten noch etwas bedeckt. BÖRSE ONLINE bleibt ebenfalls optimistisch und rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 200 Euro. Ob Apple den Bullen weiter reitet, bleibt also abzuwarten.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.