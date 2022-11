Black Friday bedeutet Schnäppchenzeit, aber in diesem Jahr auch an den Märkten. Doch welche Aktien sind jetzt kaufenswert und welche spannenden Wetten sollte man sich genauer anschauen? Diese fünf Werte sind in jedem Fall einen Blick wert. Von Johann Werther

Die Irrationalität der Märkte lässt teilweise das eine oder andere Schnäppchen bei den Aktien zu. Doch Aktionäre müssen die Möglichkeiten, die sich bieten, auch nutzen. Aktuell gibt es eine Menge Aktien, die auf die Einkaufsliste gehören oder welche man sich zumindest etwas näher anschauen kann.

Vor allem die Tech-Titel sind in diesem Jahr stark verprügelt worden, aber auch ein paar Value-Aktien gibt es weiterhin zu spottbilligen Bewertungen. Diese fünf Werte könnten dabei besonders spannend sein:

Deutsche Post-Aktie

Die Post hat sich seit dem E-Commerce Boom weit nach unten bewegt. Das konservative Value Unternehmen notiert inzwischen wieder beinahe unter dem Vor-Corona-Niveau, obwohl sich hier operativ einiges getan hat.

Zu der günstigen Bewertung mit KGV 8,7 gibt es außerdem eine Dividendenrendite von saftigen fünf Prozent. Weiterhin hat die Deutsche Post-Aktie laut durchschnittlichen Kursziel der Analysten 36 Prozent Kurspotenzial.

BAE Systems Aktie

Rüstung ist ein Trend, der in diesem Jahr wie kein zweiter performt hat. Trotzdem sind noch nicht alle Aktien wirklich mitgezogen. So auch die britische BAE Systems, der sechstgrößte Hersteller von Verteidigungstechnologie auf der Welt.

Hier gibt es die Aktie zu einem KGV von 17 (Rheinmetall 20, Lockheed Martin 21) und obendrauf noch eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent. Und auch laut den Analystenschätzungen hat dieses Papier noch mal mindestens zehn Prozent Luft nach oben.

Snowflake-Aktie

Aber es muss nicht immer Value sein. Auch Wachstumsaktien hat es stark zurückgeworfen und einige sind mehr als interessant. So zum Beispiel der Cloud-Anbieter Snowflake, der sich inzwischen mehr als 60 Prozent von seinem Hoch verabschiedet hat.

Neben großen Investoren wie Warren Buffett kann das Unternehmen aber auch stabil steigende Umsätze und Wachstumsraten vorweisen, bei der selbst Konkurrenten wie AWS nicht mithalten können.

Occidental Petroleum

Und auch eine andere Buffett Aktie ist aktuell günstig zu haben. Occidental Petroleum. Die Aktie ist zwar in diesem Jahr durch den Öl-Boom schon mehr als 100 Prozent gestiegen, ist aber keineswegs teuer.

Mit einem KGV von 5,4 ist das Papier optisch wirklich ein Schnäppchen und auch die Analysten sind sehr positiv gestimmt. Zehn Prozent Kurspotenzial werden der Aktie eingeräumt. Dazu wäre diese Aktie sicher ein Profiteur einer fortlaufenden Krise.

General Motors-Aktie

Doch genauso billig wie die Ölwerte aktuell, sind die Autobauer. Der amerikanische Hersteller General Motors zeigte in den vergangenen drei Monaten einen Rebound am Aktienmarkt und könnte sich nun für einen Rallye zu alten Höhen vorbereiten.

Dazu kommt eine attraktive Bewertung mit KGV 6,7 und eine Menge Fantasie rund um das Thema E-Mobilität. Analysten geben der General Motors-Aktie aktuell durchschnittlich 26 Prozent Kurspotenzial.

Übrigens: Mit den BÖRSE-ONLINE-Black-Friday-Deals sparen sie jetzt 20 % auf alle Angebote. Egal ob Einzelheft oder Abo, ob digital, Print oder als Kombination aus beidem. Mit dem Code BLACK22 erhalten Sie direkt 20 % Rabatt und machen mit BÖRSE ONLINE mehr aus Ihrem Geld.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post