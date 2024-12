Die Aktien von SAP und Siemens sind nicht aufzuhalten. Doch sollte man jetzt nach den neuen Rekorde noch auf die beiden deutschen DAX-Aktien setzen oder lieber Gewinne mitnehmen?

Auch wenn die Siemens-Aktie in diesem Jahr nicht zu den besten im DAX gehörte, so ist die Performance der letzten Jahre doch überragend. Und während Siemens in diesem Jahr 11 Prozent Plus brachte, so sind es bei der SAP-Aktie jetzt schon 66 Prozent. Sollten Anleger jetzt also noch aufspringen oder lieber schon mal Gewinne mitnehmen?

SAP-Aktie: Einfach nicht aufzuhalten

Die SAP-Aktie ist einfach nicht aufzuhalten. Der Aufwärtstrend ist trotz des starken Anstiegs weiterhin stabil und intakt. Zwar ist SAP aktuell mit einem KGV von 36,4 etwas teuer, doch die Analysten gehen davon aus, dass der Tech-Konzern aus Walldorf seinen Gewinn je Aktie von 4,63 Euro in 2025 über 6,26 Euro in 2025 auf 7,45 Euro in 2026 steigern kann. Damit dürfte der Trend weiterhin nach oben gehen.

Zudem zahlt SAP eine Dividendenrendite von 1,05 Prozent. Das mag sich zwar nicht viel anhören, doch man muss bedenken, dass das Papier alleine in den letzten 3 Jahren um 185 Prozent stieg und die Dividendenrendite damit klein hielt. In absoluten Zahlen lohnt sich die Dividende auch bei SAP.

Und obwohl die SAP-Aktie so stark gestiegen ist, rät BÖRSE ONLINE weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 250 Euro. Durch das jüngste Rekordhoch wurde der Trend nämlich bestätigt und Anleger können weiter mit SAP Geld verdienen. Einen Stopp sollte man bei der 200-Tage-Linie (aktuell 190 Euro) setzen.

Doch wie sieht es bei der Siemens-Aktie aktuell aus?

Siemens-Aktie: Dividende und KGV überzeugen

Zwar konnte die Siemens-Aktie mit der starken Performance der SAP-Aktie in diesem Jahr nicht mithalten, doch Siemens hat dafür andere Stärken. Sehr interessant ist, dass sich Siemens seit 1987 (!) im Aufwärtstrend befindet. Natürlich gab es auch mal deutliche Einbrüche, doch es wurden stets höhere Hochs und höhere Tiefs gebildet und das seit 37 Jahren!

Aktuell bietet das Papier dazu eine Dividendenrendite von 3,00 Prozent und ein KGV von 15,7. Damit lässt sich aus Sicht der Anleger gut arbeiten und es untermauert den Anspruch von Siemens, eine langfristig gute Anlage zu sein. Denn die Dividende und der immerwährende Aufwärtstrend sind das Gerüst, was jeder Anleger in seinem Depot für den Vermögensaufbau haben möchte.

So rät die BÖRSE ONLINE Redaktion bei der Siemens-Aktie weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 230 Euro.

