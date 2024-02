Mit dieser Aktie können Anleger in den kommenden zwei Jahren insgesamt 15 Prozent Dividendenrendite kassieren, so zumindest die Versprechungen des Managements. Zeit für ein Investment?

Die Deutsche Bank entwickelt sich mehr und mehr zur echten Hochdividendenperle im DAX. Während die Anteilscheine des Geldhauses zumindest bei der Ausschüttung in den vergangenen Jahren hinter europäischen Konkurrenten wie einer Nordea oder HSBC zurückbleiben, sollen in den kommenden Jahren hohe Summen an Anleger gezahlt werden.

Diese DAX-Aktie stell 12% Dividendenrendite über zwei Jahre in Aussicht

Im Jahr 2024 sollen Anleger laut den Plänen des Managements eine Ausschüttung von 45 Cent je Aktie erhalten. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Für das kommende Jahr wurden bereits 1,00 Euro je Anteilsschein in Aussicht gestellt. Dies würde auf Basis des aktuellen Kurses eine Rendite von 8,4 Prozent entsprechen.

Innerhalb von zwei Jahren erhalten Anleger bei der Deutschen Bank demzufolge 1,45 Euro an Ausschüttungen, was einer Dividendenrendite von 12,1 Prozent entspricht. Natürlich unter der Bedingung, dass das Management seine Versprechen halten kann.

Denn das Vertrauen des Marktes gegenüber der Deutschen Bank ist weiterhin nicht allzu groß. So erwarten die Analysten im Konsens für das kommende Jahr nur 0,92 Euro an Ausschüttungen, vermutlich da das Geldhaus in der Vergangenheit Anleger wiederholt enttäuscht hatte.

Lohnt sich ein Blick auf diese DAX-Aktie?

Trotzdem kann es sich in diesem Umfeld lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktien des DAX-Konzerns zu werfen. Denn nicht nur Shareholder-Value Maßnahmen wie die Dividende und ein 675 Millionen Euro schweres Aktienrückkaufprogramm machen das Unternehmen jetzt interessant.

Denn mit länger hohen Zinsen dürfte die Deutsche Bank weiter attraktiv an den Kundeneinlagen verdienen. Hinzu kommt die weiterhin niedrige Bewertung des Geldhauses im Vergleich zu anderen europäischen Banken. Überdies besonders für kurzfristige Anleger interessant: das erste Quartal im Bankensektor ist an der Börse statistisch ein sehr schlechtes - das zweite dagegen ein sehr gutes.

Demzufolge kann sich ein genauerer Blick auf die Aktie der Deutschen Bank jetzt lohnen. Aktuell sehen die Analysten durchschnittlich Kurspotenzial bis auf 14,69 Euro – das entspricht einem Kurspotenzial von 23 Prozent. BÖRSE ONLINE ist sogar noch optimistischer mit einem Kursziel von aktuell 16 Euro.

