Der DAX eilt von Rekord zu Rekord. Doch welche deutschen Aktien weisen aktuell eigentlich das beste Momentum auf? Und welche Aktien haben noch bis zu 115 Prozent Aufholpotenzial? In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Zum ersten Mal in seiner Geschichte befindet sich der DAX seit der vergangenen Woche deutlich und für längere Zeit über 17.000 Punkten. Doch welche Aktien schieben den Index eigentlich aktuell an und befinden sich auf 52-Wochen-Hochs?

Diese DAX-Aktien haben jetzt das beste Momentum

Bloomberg DAX Momentum

In dieser Auflistung sehen Anleger, welche Aktien aus dem DAX nah an ihrem 52-Wochen-Hoch sind. Bedeutet: Das Momentum ist aktuell stark, weil sie grad erst ein neues Rekordhoch gebildet haben oder zumindest nah dran sind. So ist die Daimler Truck-Aktie auf Rekordniveau und hat damit ein starkes Momentum. Der Chart der Daimler Truck-Aktie sieht auch stark aus, sodass Anleger weiter einsteigen können. Die BÖRSE ONLINE Redaktion riet hier zuletzt zum Beobachten, doch der Chart sieht dafür zu stark aus.

Ein ebenfalls starkes Momentum weisen die Rheinmetall-Aktie und die Allianz-Aktie auf. Auch der Rüstungskonzern Rheinmetall notiert auf 52-Wochen-Hoch und konnte in den vergangenen Tagen deutlich zulegen. Auch wenn der Chart sehr stark aussieht, müssen Anleger hier immer auch Gewinnmitnahmen berücksichtigen. Die Rheinmetall-Aktie sieht fast etwas heißgelaufen aus für die kurzfristige Betrachtung. So hat sie auch jüngst das BÖRSE ONLINE Kursziel von 370 Euro erreicht.

Dafür gibt es bei der Allianz-Aktie noch etwas Kurspotenzial, solange sie die 250 Euro nach oben erfolgreich durchbrechen kann. Gelingt dies, so kann es nochmal bis zum BÖRSE ONLINE Kursziel für die Allianz von 300 Euro hochgeben.

Doch nicht nur die Aktien mit dem besten Momentum sind interessant. Sondern auch die, die das meiste Aufholpotenzial haben.

Bis zu 115 Prozent Aufholpotenzial bei diesen aktuell schwachen DAX-Aktien

Bloomberg DAX-Verlierer

Denn werfen wir einen Blick auf die Aktien am anderen Ende der Tabelle - also die, die den weitesten Abstand zu ihrem 52-Wochen-Hoch aufweisen - so sehen wir, dass Siemens Energy, Zalando und Bayer aktuell das schlechteste Momentum haben.

Dabei bedeutet dies nun nicht, dass diese Aktien auch wieder zwingend steigen. Oder wenn, dass sie stark steigen. Theoretisch kann man ja aber annehmen, dass sie zumindest mal wieder in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs kommen. Bei der Bayer-Aktie wären das dann theoretische 115 Prozent Kurspotenzial, wobei man hier bei Bayer aktuell sehr vorsichtig sein und nicht ins fallende Messer greifen sollte. Es ist immer wichtig, erst eine Bodenbildung und dann den Beginn eines Aufwärtstrends abzuwarten, bevor man sukzessive investiert. Alles andere wäre Zocken.

So rät die BÖRSE ONLINE-Redaktion aktuell zum Beobachten der Bayer-Aktie.

Derweil könnte die Zalando-Aktie nach einem harten Absturz dabei sein, einen neuen Aufwärtstrend zu formen. Dies ist aber noch nicht ganz klar. Immerhin konnte im Chart wieder die 50-Tage-Linie gewonnen werden. Auch bei der Zalando-Aktie rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zunächst zum Beobachten, auch wenn das Papier theoretisch 104 Prozent Kurspotenzial bis zum 52-Wochen-Hoch hätte.

So können Anleger sich die Tabellen zunutze machen und schauen, welche deutschen Aktien aus dem DAX aktuell ein gutes Momentum haben und welchen eventuell ein starkes Aufholpotenzial aufweisen. Wichtig ist nur: Nicht ins fallende Messer greifen.

