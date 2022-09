Buy & Hold: schön und gut - aber in einer Phase in der die ganze Welt zusammenzubrechen scheint, ist es vielleicht nicht das klügste, alle Aktien zu behalten. Diese fünf deutschen Aktien sollten Sie deswegen vielleicht besser jetzt verkaufen. Von Johann Werther

Aktuell scheint auf dieser Erde jeder verrücktzuspielen. Die Inflationsraten übersteigen die Anzahl der Tore beim legendären Spiel Deutschland gegen Brasilien, die Lieferketten liegen am Boden, Unternehmen ziehen sich warm an und vor allem wir Deutschen, da nicht klar ist, ob wir noch heizen können. Denn in Deutschland und Europa scheinen sich aktuell noch viel mehr Risiken zu materialisieren wie eine anstehende Schuldenkrise und eine Politik, die schon seit Langem nicht mehr Herr der Lage zu sein scheint.

Aktien verkaufen und auf günstigere Kurse warten

Gerade wegen dieser Risiken könnte es vielleicht besser sein, seine Anteile an besonders gefährdeten deutschen Unternehmen loszuschlagen und diese im Winter oder Frühjahr wieder deutlich günstiger einzusammeln. Denn immerhin steht nicht nur ein Winter mit fraglicher Gasversorgung bevor, sondern im Herbst erst einmal die Quartalszahlen der Unternehmen, welche den Markt vermutlich in tiefe Depression reißen könnten. Deswegen hier fünf deutsche Aktien aus DAX, SDAX und MDAX, über deren Besitz Sie vielleicht noch einmal nachdenken sollten:

Deutsche Bank Aktie

Zwar sollten steigende Zinsen einer Bank an sich sehr zuträglich sein, doch die sich seit Jahren in der Transformation befindliche Deutsche Bank, ist ähnlich wie die Commerzbank hier etwas anders gestrickt. Zwar sind die hohen Zinsen Grund für höhere Margen, doch geht der allgemeine Umsatz bei Privatkunden und Geschäftskunden in solchen Phasen zurück. Dazu kommt, dass eine Transformation wohl kaum in einer globalen Wirtschaftskrise zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wird.

LEG Immobilien Aktie

Doch wesentlich schlimmer sind die Aktionäre von Immobilienkonzernen dran, die jeden Tag einen giftigen Cocktail schlucken. So steigen die Zinsen, was die Finanzierungsmöglichkeiten reduziert und den Wert des eigenen Portfolios senkt, während die Mieter kaum zahlen können und durch die gestiegenen Preise an Gas etc. ein massiver Ausfall droht. Deswegen aktuell Finger weg von Immobilienaktien, insbesondere von LEG Immobilien.

K+S Aktie

Doch die deutsche Gaskrise trifft nicht nur Immobilienkonzerne. Vor allem die Produzenten und die Industrie stehen ohne Gas vor der innerlichen Implosion. Bestes Beispiel ist der Düngemittelhersteller K+S, der für seine Produktion extrem viel an Gas benötigt. Deswegen ist gerade in einer Mangellage der Besitz von deutschen Industriewerten wie K+S oder BASF vermutlich nicht das Richtige.

CTS Eventim Aktie

Doch eine ganz andere Krise trifft den bekannten Ticketverkäufer CTS Eventim, nämlich das Gesundheitsministerium um Karl Lauterbach. Während die ganze Welt kaum noch Beschränkungen hat, Biden in den USA die Pandemie für beendet erklärt hat, steuern wir geradewegs auf den nächsten Lockdown zu. Genau das könnte ein erneutes Problem für CTS werden, weshalb das Unternehmen jetzt vielleicht nicht die beste Aktie ist.

About You Aktie

Als Letztes auf dieser Liste steht die bekannte About You, stellvertretend für alle anderen deutschen Growth-Werte. Hier wird in den nächsten Monaten die Konsumlaune immer weiter abnehmen und die Umsätze werden deutlich sinken, während Wachstum der Börse aktuell ohnehin nicht so sehr zusagt wie Profitabilität. Deswegen sind unprofitable Tech-Titel aktuell vermutlich nicht das beste Mittel der Wahl.