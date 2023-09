Warren Buffett ist die Ikone des langfristigen Investierens. Diese Weisheit des Star-Investors ist die vielleicht wichtigste, die er Aktionären je über das langfristige Anlegen gegeben hat und drei Aktien aus seinem Portfolio die perfekt dazu passen.

Warren Buffett hat im Laufe seiner Investorenkarriere viele sehr sinnvolle Ratschläge und Weisheiten verteilt – doch eine eher Unbekannte davon sticht zwischen allen heraus, vor allem für langfristige Investoren. So schrieb das Orakel von Omaha einmal in einem Shareholder-Letter:

“Egal wie groß ihr Können oder ihre Anstrengungen sind, manche Dinge brauchen einfach Zeit. Sie werden auch nicht innerhalb eines Monates ein Baby haben indem Sie neun Frauen schwängern.”

Drei Aktien von Warren Buffett für jeden langfristigen Anleger

Dieses Prinzip lässt sich auch im Portfolio von Warren Buffett erkennen, denn der erfolgreiche Investor hält auch einige Aktien, welche perfekt zu seiner Aussage passen:

Coca-Cola (Buffetts erstes Investment: 1988)

Nummer 1 ist dabei seine fast schon ikonische Beteiligung an Coca-Cola, die der Investor bereits Ende der 80er-Jahre aufzubauen begann. Mit dieser hat Buffett seit 35 Jahren viel Geduld in allen Krisen wie auch in allen Hype-Phasen bewiesen.

Heute haben die 400.000.000 von Buffett gekauften Aktien einen Wert von 24 Milliarden US-Dollar.

Kraft Heinz (Buffetts erstes Investment: 2015)

Ein anderes Beispiel hingegen bei dem Buffett sehr viel Geduld im aktuellen Verlauf beweist, ist Kraft Heinz. Das Unternehmen liegt seit Jahren in der Schieflage und das Management wird von anderen Großinvestoren regelmäßig kritisiert.

Trotzdem hält Buffett hier stur an seinen 325.634.818 Aktien fest, die einen aktuellen Wert von 11,5 Milliarden US-Dollar haben.

American Express (Buffetts erstes Investment: 1991)

Was aus einer Position wie Kraft Heinz aber einmal werden kann, zeigt das Beispiel American Express. Hier investierte Buffett ebenfalls in einer massiven Schieflage 1991 300 Millionen US-Dollar für damals zehn Prozent des Unternehmens. Später baute er den Anteil auf 20 Prozent aus.

Heute ist die gesamte Position in Buffets Portfolio 26 Milliarden US-Dollar wert.

