Auch der Altmeister Warren Buffett ist nicht davor geschützt, in seinem Portfolio Verluste zu erleiden. Besonders drei Aktien in seinem Depot haben zuletzt ordentlich auf den Deckel bekommen. Doch was jetzt wie eine Fehlinvestition anmutet, könnte sich auf dem aktuellen Niveau als langfristig als echtes Schnäppchen herausstellen. Bietet sich jetzt bei diesen Buffett Aktien eine Einstiegsgelegenheit?

Warren Buffett hat in seiner Investorenkarriere eine Vielzahl brillanter Investments getätigt, die ihn zwischenzeitlich zum reichsten Menschen der Welt und zu einer absoluten Legende an der Börse gemacht haben.

Allerdings ist auch Buffett nicht davor geschützt, mit dem ein oder anderen Investment zeitweise deutliche Verluste zu erleiden.

Diese stark gefallenen Aktien aus Buffetts Portfolio könnten jetzt eine Einstiegsgelegenheit bieten

So haben besonders die folgenden drei Aktien in der Vergangenheit stark an Wert verloren – doch trotzdem hält Buffett an den Positionen fest. Könnte das niedrige Niveau also eine Einstiegsgelegenheit bei diesen drei Aktien sein, wenn der Altmeister daran festhält?

Womöglich! Es lohnt sich daher definitiv ein Blick auf die Titel:

Kraft Heinz (Performance 1 Jahr: -9,5 Prozent)

Seit Jahren eine schlechte Performance liefert der Konsumgütergigant Kraft Heinz in Buffetts Portfolio, obwohl der Star-Investor seit Langem ein Viertel der gesamten Anteile hält.

Inzwischen tut sich allerdings einiges in dem Unternehmen, wenngleich der Turnaround noch am Anfang steht. Anleger, die wie Buffett an eine Kehrtwende glauben, können sich den Wert jetzt mit einem KGV von 10,5 und einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent sichern.

Snowflake (Performance 1 Jahr: -19,3 Prozent)

Das vielleicht ungewöhnlichste Investment im Portfolio von Warren Buffett ist der über lange Jahre unprofitabel gewesene Cloud-Anbieter Snowflake. Dieser hat zuletzt seinen deutlichen Wachstumskurs verlassen und ist dafür an der Börse stark abgestraft worden.

Doch da Buffett trotz sinkender Wachstumsaussichten und einer Bewertung von KGV 224 an der Aktie festhält, könnte sich besonders für langfristig orientierte Anleger ein Blick lohnen.

Diageo (Performance 1 Jahr: -26,6 Prozent)

Mangelnde Wachstumsaussichten waren ebenfalls ein großes Problem bei Diageo in den vergangenen zwölf Monaten – eine Aktie, die erst vor Kurzem ihren Weg in Buffetts Portfolio gefunden hat.

Angesichts des breiten Markenportfolios und der stabilen Cashflows des Konzerns, könnte sich allerdings im aktuellen Umfeld ein Blick für die Anleger lohnen.

