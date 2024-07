2024 ist für KI-Aktien wie die von Microsoft, Nvidia und Co bisher ein erfolgreiches Jahr. Laut Experten könnte der Run aber noch nicht am Ende sein. Und einige Geheimtipps dürften dann auch richtig profitieren.

Künstliche Intelligenz (KI) ist nach wie vor in der Gesellschaft und an den Börsen eins der bestimmenden Themen. Das bestätigt auch eine neue Auswertung des Beratungsunternehmens „EY“, die sich für die die ersten sechs Monate des laufenden Jahres die Wertentwicklung der weltweit 100 wertvollsten Börsenkonzerne angeschaut haben, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstag berichtete.

Das Ergebnis: In diesem Zeitraum stieg der Gesamtwert besagter Unternehmen um 17 Prozent auf 42,3 Billionen US-Dollar. Stichtag für die Erhebung war der 28. Juni.

Microsoft führt Ranking an, Apple folgt

Den Spitzenplatz im Ranking nimmt mit einem Wert von 3,32 Billionen US-Dollar Microsoft ein, das den Angaben zufolge damit 77 Prozent mehr wert ist als alle DAX-Konzerne zusammen mit einem Wert von 1,87 Billionen US-Dollar. Apple und Nvidia folgen in der Erhebung auf dem zweiten und dritten Platz, wobei Nvidia seinen Börsenwert in der ersten Jahreshälfte um beinahe 150 Prozent steigern konnte. Auch andere Chip-Aktien wie TSMC und Broadcom konnten kräftig zulegen. Überhaupt sind Tech-Aktien in dem Ranking mit 26 Titeln prominent vertreten.

Übrigens: Wenn Sie diversifiziert in den Wachstumsmarkt investieren möchten, dann schauen Sie sich doch den Tech-Giganten Index oder Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE ein, die die Trendthemen aufgreifen und zahlreiche hier bereits genannte Highflyer gemeinsam investierbar machen.

Europa ist in dem Ranking von „EY“ nicht so prominent vertreten, da vor allem US-Werte die Börsen antreiben. Chip-Aktien wie ASML spielen aber dennoch am Aktienmarkt eine bedeutende Rolle. Den Titel finden Sie mit ein paar anderen europäischen und amerikanischen Werten im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE.

Wachsen die Tech-Aktien in der zweiten Jahreshälfte zweistellig?

KI und Technologie allgemein boomen also auch im Jahr 2024 bisher. Aber was erwartet uns in der zweiten Jahreshälfte? Die Experten von Wedbush Securities halten es für möglich, dass die Papiere von Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Meta und Co. in den kommenden sechs Monaten im Schnitt noch um 15 Prozent steigen könnten. Vor allem Microsoft, Apple und Nvidia sollen sich den Angaben zufolge ein Wettrennen um die magische Marke von vier Billionen US-Dollar bei der Marktkapitalisierung liefern.

Tech-Geheimtipps von Wedbush

Zu den heißen Aktientipps von Wedbush Securities für den Jahresrest gehören aber neben bekannten Namen wie Apple oder Alphabet auch vergleichsweise "kleinere" Titel wie Palo Alto Networks, Crowdstrike und der Cybersecurity-Spezialist Zscaler, die im Windschatten der KI-Giganten ein Stück des Hypes abbekommen könnten.

Mit Material von dpa-AFX

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (C).

