Nach ChatGPT und Bard wirft nun auch Elon Musk einen eigenen Chatbot in den Ring: Grok. Was es damit auf sich hat und ob sich Microsoft und Google nun Sorgen um Konkurrenz machen müssen

Er hat es wieder getan: Elon Musk versetzt mit einer Ankündigung das ganze Netz in Aufregung. Die lautet diesmal: Ein eigener Chatbot. Der Tech-Milliardär will sein KI-Startup xAI in seine Social-Media-Plattform „X“ (ehemals „Twitter“) integrieren, die aber auch als eigenständige App verfügbar sein soll, verriet er am gestrigen Sonntag in einem Beitrag.

Das KI-Startup gründete Musk erst dieses Jahr. Das Ziel: KI-Tools zu entwickeln, die „die Menschheit bei ihrem Streben nach Verständnis und Wissen unterstützen“. Dafür habe das Unternehmen nun auch einen Bot Namens „Grok“ entwickelt, der Fragen beantworten soll. Bei xAI soll es sich um eine „maximal wahrheitssuchende KI“ handeln, die die Natur des Universums zu verstehen versucht.

Macht Elon Musk Google und Microsoft nun Konkurrenz?

Eigentlich waren es dieses Jahr vor allem Google und Microsoft, die sich mit ihren Chatbots gegenseitig Konkurrenz machten. So brachte Google den eigenen Chatbot „Bart“ heraus und Microsoft nutzt durch seine milliardenschwere Partnerschaft die Technologien der ChatGPT-Macher OpenAI. Und diese beiden Unternehmen gelten mit ihren riesigen KI-Innovationen wohl auch als die führenden Spieler.

Doch Musk will ihnen Konkurrenz machen: „Grok hat über die X-Plattform Echtzeitzugriff auf Informationen, was einen enormen Vorteil gegenüber anderen Modellen darstellt“, schrieb er auf X außerdem und verwies damit unweigerlich auf die Konkurrenz. Laut xAI schneidet die Grok-1-Version bei Tests besser ab als die GPT-3.5-Version von ChatGPT, mit der GPT-4-Version kann Grok allerdings noch nicht mithalten. Musk war 2015 sogar einer der Gründer von OpenAI, trat aufgrund von Interessenskonflikten mit seiner Position als Tesla-CEO 2018 jedoch aus dem Vorstand zurück.

Aktuell ist erst eine frühe Beta-Version veröffentlicht und nur für einen kleinen Nutzerkreis verfügbar, von dem man nun Feedback sammeln wolle. Laut „Handelsblatt“ sagte Musk bei der Präsentation des KI-Modells seiner Firma xAI am Freitag, dass es „in mancher Hinsicht“ „das Beste, das derzeit existiert“ sei.

