2022 hat es sehr viele Aktien zerrissen und gefeierte Werte erlebten ihren Untergang. Doch können diese Aktien sich jetzt erholen und einen echten Turnaround schaffen? Von Johann Werther

2022 war nicht gerade ein gutes Jahr an der Börse. Viele Indizes lagen zeitweilig tiefrot im Minus und viele Aktien noch deutlich tiefer. Allerdings bietet jedes Jahr auch neue Chancen und eventuell bahnt sich bei vielen Werten nun auch der Turnaround an.

Bei diesen vier stark verprügelten Aktien gibt es besonders gute Chancen vom Fallen Angel zum Phönix aus der Asche zu werden:

Tesla-Aktie

Kräftig auf die Mütze bekam im letzten Quartal des Jahres, vor allem der Elektrobauer Tesla. Hier stand allerdings weniger die operative Performance im Mittelpunkt, als die Ambitionen und Äußerungen von Elon Musk.

Dieser hatte in den letzten Jahren eine Art positiven Kult rund um die Aktie von Tesla geschaffen, der nun mit seinem langsamen Abgang vom Unternehmen zusehends schwindet. Sollte sich der Autobauer endlich von Musk trennen, dann wäre sicher eine Befreiungsrallye die Antwort vieler neuer Investoren.

About You

Wesentlich kleinere Sorgen um die eigenen Gründer hat dagegen die deutsche About You. Bis auf eine angetrunkene Fahrt auf einem E-Roller hört man nämlich nichts Negatives über Tarek Müller & Co.

Trotzdem hat es die Aktie des Software- und Modehändlers stark zerrissen. Vor allem steigende Zinsen und Angst vor sinkender Konsumlaune machten dem Unternehmen zu schaffen. Sollte sich das Wirtschaftsumfeld wieder aufhellen, dann dürfte hier allerdings schnell wieder eine Rallye möglich sein.

BASF-Aktie

Aber nicht nur die deutschen Online-Werte traf es in 2022 heftig, sondern vor allem der Chemie-Sektor war seit Anfang des Russland-Ukraine-Krieges ein Spielball von Angst und Politik. In dieser Folge rauschte die Aktie von BASF tief nach unten.

Sollte aber das Gas auch im Jahr 2023 nicht ausbleiben und BASF noch einmal genauer über den Standort Deutschland nachdenken, so könnte dies vom Kapitalmarkt sehr positiv aufgefasst werden.

Intel

Doch der heißeste Kandidat auf einen Turnaround ist die Aktie von Intel. Der Chiphersteller wurde im ablaufenden Jahr immer wieder totgesagt und auch trotz des erfolgreichen Börsengangs der Tochter Mobileye steht ein Minus von mehr als 30 Prozent seit Beginn des Jahres.

Doch das Blatt könnte sich bald wenden. Mit einer neuen Chipgeneration, neuen Fabriken und Standorten außerhalb Asiens will man den Vorsprung der Konkurrenz wettmachen und wider Nummer 1 in der Welt werden.

