Charlie Munger ist zusammen mit seinem Geschäftspartner Warren Buffett wohl einer der bekanntesten Investoren überhaupt und viele wollen genauso erfolgreich investieren wie er. Dazu müssen Sie tatsächlich aber nur diese vier Regeln befolgen.

Wer ein erfolgreicher Investor werden will, der muss eigentlich nur sehr wenige Regeln befolgen und sich von den Ablenkungen außerhalb seines Korridors zum Vermögensaufbau fernhalten. Dies zeigt am besten das Beispiel des bekannten Investors Charlie Munger, der Investoren nur vier Regeln an die Hand gibt, um genauso zu investieren wie er.

Folgen Sie diesen vier Regeln um wie Charlie Munger zu investieren

Denn tatsächlich müssen sich langfristige Investoren gar nicht so viele Gedanken um ihre Investments machen. Charts & Co. anzusehen hält Munger nämlich nach eigener Aussage für Zeitverschwendung. Stattdessen sollten Investoren besser diese Regeln beachten:

1. Es braucht einen Burggraben um zu investieren

Das klassische Zitat des Burggrabens stammt nämlich nicht von Buffett, sondern von Munger. Damit ist gemeint, dass ein Unternehmen ein Produkt oder eine Marktstellung haben muss, die sich von allen anderen Unternehmen unterscheidet. Beispiele sind eine besondere Technologie oder Marke wie Coca-Cola oder Microsoft.

2. Verstehen Sie das Geschäftsmodell

Allerdings noch viel wichtiger als ein Burggraben ist es dagegen, ein Geschäftsmodell zu verstehen. So können Investoren nie sagen, ob dies ein gutes oder schlechtes Investment ist, solange sie nicht selbst wissen, wohin sie das eigene Geld eigentlich allokiert haben.

3. Das Management muss talentiert und integer sein

Ein Punkt auf den bei Investments zudem zu wenig geachtet wird, ist das Management. Laut Munger ist dies aber einer der wichtigsten Punkte für die Aktienauswahl. Denn wenn das Management kein Talent hat, dann läuft es operativ schlecht und wenn es nicht integer ist, dann können Aktionäre nie oder zumindest nicht langfristig davon profitieren.

4. Nie ohne Margin of Saftey investieren

Noch wichtiger ist es aber niemals ohne eine Margin of Saftey zu investieren. Denn jedes Unternehmen, egal, wie gut es ist, hat einen Preis. Ist dieser zu hoch, dann ist ein Kauf nicht die richtige Entscheidung, egal wie erfolgversprechend die Transaktion sein mag. Dementsprechend sollten Anleger auch verstärkt auf Bewertungen schauen.

