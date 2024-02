Kann sich der DAX weiterhin über der Marke von 17.000 Punkten halten, oder geht dem deutschen Leitindex bald die Puste aus? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Siemens Energy und Heidelberg Materials

So richtig will er sich heute nicht bewegen: Der DAX steht derzeit bei 17.043 Punkten, 0,28 Prozent niedriger. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus. Der steht derzeit bei 4.756 Punkten und liegt damit 0,14 Prozent im Minus.

In einem eher impulslosen Handel haben am Dienstag die Dax-Anleger nach dem verhaltenen Wochenauftakt erneut zurückhaltend agiert. Für eine erneute Annäherung an die Rekordmarke von fast 17 200 Punkten fehlen derzeit Schwung und Treiber. Andererseits scheint die runde Marke von 17 000 Punkten eine gute Unterstützung zu sein.

Mit mehr Bewegung dürfte wohl erst in der zweiten Wochenhälfte zu rechnen sein, wenn weitere Unternehmensbilanzen vorgelegt werden und zudem die Quartalszahlen des auf Künstliche Intelligenz spezialisierten US-Chipherstellers Nvidia sowie die Aussagen aus dem jüngsten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed bekannt sind.

Siemens Energy verliert deutlich, Heidelberg Materials gewinnt: Die DAX-Aktien im Überblick

Im Dax waren sich die Anleger von Bayer nicht klar darüber, ob die vom Pharma- und Agrarchemiekonzern zusammengestrichene Dividende positiv oder negativ zu sehen ist. Der Kurs war auf Berg- und Talfahrt, zuletzt legte er um 0,3 Prozent zu. Mehr zur Bayer-Aktie lesen Sie hier.

Die Aktien von Siemens Energy hingegen rutschten um mehr als fünf Prozent ab. Ein Händler sprach von fortgesetzten Gewinnmitnahmen kurzfristig orientierter Anleger. Damit bildet Siemens Energy von der Performance her derzeit das Schlusslicht im DAX.

An die Spitze mit einem Plus von über zwei Prozent schafft es hingegen Heidelberg Materials. Auf die Titel des Baustoffkonzerns wirkte eine Hochstufung auf "Overweight" durch die britische Barclays Bank positiv.

Mit Material von dpa-afx

