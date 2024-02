Die Palantir-Aktie ging nach den Zahlen gestern durch die Decke – und die Analysten von Deutsche Bank, Morgan Stanley & Co. schraubten ihre Kursziele reihum ordentlich nach oben. Lohnt sich der Einstieg also auch jetzt noch?

Es ist eines der bekanntesten KI-Unternehmen der Welt: Palantir. Zwar ist es noch deutlich kleiner als etwa Tech-Giganten wie Nvidia oder Microsoft, dafür aber mindestens genauso sehr im Gespräch. Die Palantir-Aktie ging bereits 2023 durch die Decke, angetrieben durch den KI-Boost, der die Welt begeisterte.

Der Datenspezialist hilft Unternehmen, die Datenmassen zu sortieren, zu analysieren und aus ihnen Nutzen zu ziehen und ist dabei noch ein führende Akteur im Bereich Cyber-Security. Der Fokus wird bei Palantir stark auf das Thema KI-gesetzt. Gestern brachte das Unternehmen Zahlen zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2023 und konnte dabei die Erwartungen übertreffen.

Palantir bringt Zahlen – und begeistert reihum

Endlich war es so weit: Palantir meldete aufgrund der starken Nachfrage nach seinen KI-Angeboten das „erste profitable Jahr“. Der bereinigte Gewinn je Aktie war mit 0,09 US-Dollar erstmals positiv und für 2024 prognostizierte einen Gewinn, der sogar über den Schätzungen der Analysten lag. Die Aktien stiegen daraufhin über 19 Prozent. Der Umsatz konnte um fast 17 Prozent auf 2,22 Milliarden US-Dollar steigen und Analysten rechnen für das laufende Jahr weiterhin mit deutlichen zweistelligen Wachstumschancen.

Besonders erfreulich: Der kommerzielle Umsatz in den USA konnte im vierten Quartal um 70 Prozent steigen. Im Vorjahr lag diese Wachstumsrate noch bei zwölf Prozent. Damit schafft es Palantir zunehmend, sich von den Regierungskunden unabhängiger zu machen. Diese machten auch im vierten Quartal noch über die Hälfte des Umsatzes aus, allerdings hat sich das Wachstum hier mit elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr (23 Prozent) verlangsamt. Das kommerzielle Wachstum deute auf „eine zunehmende Mischung aus kommerziellem und staatlichem Wachstum hin, insbesondere angesichts der Prognosen“, erklärte ein Analyst von RBC Capital Markets gegenüber Reuters.

Mehr zu Palantir finden Sie hier

Analysten schrauben ihre Kursziele nach oben – jetzt bei Palantir einsteigen?

Die Quartalszahlen kamen auch bei den Analysten gut an. Zwar polarisiert die Aktie auch weiterhin. Mehr Analysten raten zum Halten als zum Kaufen. Dennoch schraubten die Analysten am sechsten Februar ihre Kursziele nochmal ordentlich nach oben. So erhöhte die Deutsche Bank ihr Kursziel von zwölf Dollar auf 18 Dollar, rät aber weiterhin zum Verkauf. Morgan Stanley erhöhte das Kursziel von neun Dollar auf zwölf Dollar, stuft die Aktie jedoch weiterhin als Underweight ein. Jefferies hingegen stufte die Aktie von Underperform auf Halten hoch und erhöhte das Kursziel von 13 Dollar auf 22 Dollar. Auch Citi hob die Aktie von Verkaufen zu Neutral und verdoppelte sogar das Kursziel von zehn Dollar auf 20 Dollar. Das Höchste Kursziel bietet nach wie vor Raymond James: Die Analysten stufen die Aktie weiterhin als Outperform ein, hoben das Kursziel allerdings von 22 auf 25 Dollar an. Das bietet beim aktuellen Kurs eine Kurschance von rund 50 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel von 18,43 Dollar bietet über zehn Prozent Luft nach oben.

Lesen Sie auch: Auch Alphabet dabei: Dieser Milliardär investiert nur in 7 Aktien. Das können sich Anleger abschauen

Oder: Diese Spezial-ETFs bieten bis zu 11,1 Prozent Ausschüttungsrendite