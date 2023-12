Goldman attestiert dem Halbleitersektor hervorragende Wachstumsaussichten: Insbesondere ein Unternehmen hat es den Analysten angetan: Warum dieses Halbleiterunternehmen in den nächsten zwölf Monaten über 15 Prozent steigen könnte. Von Valentin Redl

Trotz allgemein trüben Ausblick auf das Börsengeschehen, zeigen sich die Experten des Finanzriesen Goldman Sachs optimistisch gegenüber der Halbleiterbranche, wie das Finanzportal "TipRanks" berichtete. Darunter insbesondere einem Namen: TSMC - Warum der Chiphersteller ausgezeichnete Zukunftsaussichten hat und deshalb über 15 Prozent Kurspotenzial birgt?

Der Titan der Chipindustrie

Mit einer Marktkapitalisierung von 515 Milliarden US-Dollar nimmt TSMC nicht nur eine Schlüsselrolle in der Halbleiterindustrie ein, sondern ist unangefochtener Marktführer. Im Bereich der Foundry-Geschäfte liefert TSMC in Massenproduktionen auch für anderer Chiphersteller und deren Kunden, wie Apple, AMD, Nvidia und Qualcomm.

Die kleine, dem chinesischen Festland vorgelagerte, Insel Taiwan verantwortet dabei allein mehr als 60 Prozent der weltweiten Halbleiterproduktion. Das hier ansässige TSMC ist damit allerdings einem gewissen geopolitischen Risiko ausgesetzt, das der Aktie zweifellos zusetzen könnte.

Globale Expansion

Um diesem Risiko vorzubeugen und Lieferketten möglichst kurz zu halten, setzt TSMC auf internationale Expansion. Das Unternehmen baut derzeit eine Fabrik in Arizona, USA, die zukünftig Chips an Apple liefern soll und plant auch in Japan eine zweite Fabrik, die ab 2027 in Massenproduktion herstellen soll. Hier besteht jedoch auch die Gefahr der Industriespionage oder anders ausgedrückt das die neuesten Chiptechnologien von Konkurrenten geklaut werden.

Taiwan Semiconductor konnte so im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 16,89 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Dies bedeutete zwar zyklisch bedingt einen Rückgang von mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, übertraf jedoch die Prognose.

Analystenlob und Optimistischer Ausblick

Kein Wunder also, dass sich Goldman optimistisch zeigt, Analyst Bruce Lu ist überzeugt von der Zukunft des Unternehmens und betont dessen erstklassige Positionierung im Vergleich zu Konkurrenten, um das langfristige strukturelle Wachstum der Branche einzufangen, insbesondere in Bereichen wie 5G, KI, Hochleistungscomputing und Elektrofahrzeuge.

Außerdem ist TSMC nicht nur ein Marktführer, sondern auch ein Trendsetter in der Chipindustrie. Das Unternehmen investiert massiv in Forschung und Entwicklung, um beständig die fortschrittlichsten Fertigungsprozesse, oder anders ausgedrückt die kleinsten Chips anzubieten.

Diese Einschätzung mündet in einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 115 US-Dollar, oder einem Kurspotenzial von 16 Prozent in den nächsten zwölf Monaten entspricht.

Auch die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf.

Aufwärtstrend intakt

Die Aktie von TSMC befindet sich seit Ende Januar in einem Seitwärtstrend. Der Kurs bewegt sich dabei innerhalb eines Trendkanals, der als Orientierung für mögliche Unterstützungs- und Widerstandszonen dient. Aktuell notiert die Aktie bei rund 99 US-Dollar, knapp unter der oberen Begrenzung des Trendkanals. Ein Anstieg über das letzte Hoch bei 100 US-Dollar würde ein Kaufsignal auslösen. Ein Rückfall unter die untere Trendlinie bei etwa 85 US-Dollar würde hingegen eine Korrektur andeuten, die bis zur nächsten Unterstützung bei 80 US-Dollar reichen könnte.

