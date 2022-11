Ein großer US Pensionsfonds ist jetzt bullisch für Aktien und kauft vier bekannte Papiere. Welche US-Aktien der institutionelle Investor jetzt fleißig kauft. Von Matthias Fischer

Der US-Pensionsfonds California Public Employees' Retirement (Calpers) ist gemessen an den Vermögenswerten von 440 Milliarden US-Dollar der größte öffentliche Pensionsfonds in den Vereinigten Staaten. Nun hat der Fonds beim Technologieriesen Apple aufgestockt und im dritten Quartal 2022 weiter 5,4 Millionen Apple-Aktien gekauft. Damit hält Calpers 35,3 Millionen Aktien an dem iPhone-Hersteller.

Den Daten zufolge hat der Pensionsfonds auch bei dem Chipkonzern Intel zugeschlagen und 1,7 Millionen Intel-Papiere erworben, damit liegt der Bestand jetzt bei 11,1 Millionen Intel-Aktien.

Der Pensionsfonds kaufte außerdem im dritten Quartal 2,3 Millionen weitere Microsoft-Aktien und erhöhte damit seinen Bestand auf 18,9 Millionen Aktien des Softwareriesen.

Schließlich erwarb Capers noch 396.145 Aktien des US-Industriegiganten General Electric und hält damit jetzt 2,5 Millionen Papiere von GE.