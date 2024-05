Worauf stellen sich DAX-Anleger gerade ein? Was jetzt wichtig ist und warum unter anderem die Aktien von Porsche und Vonovia im Fokus stehen

Große Vorsicht bei DAX-Anlegern: Der deutsche Leitindex hält sich zum Wochenstart bedeckt. Derzeit liegt der DAX 0,17 Prozent im Minus und steht bei 18.130 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, sieht es wolkig aus: Der Index liegt 0,25 Prozent im Minus und steht bei 4.994 Punkten. Doch diese Woche könnte alles möglich sein – denn es stehen zahlreiche Ereignisse an.

Die Berichtssaison der Unternehmen läuft derzeit auf Hochtouren. Im weiteren Wochenverlauf stehen mit den Quartalsberichten von Amazon und Apple die Geschäftsentwicklungen weiterer Tech-Riesen auf dem Programm, die das Potenzial haben, den Gesamtmarkt zu beeinflussen.

Die Experten der Landesbank Helaba hatte schon früh vor zu hohen Erwartungen an den DAX gewarnt. Ökonomin Franziska Palmas von Capital Economics verwies zudem darauf, dass die überraschend eingetrübte Wirtschaftsstimmung in der Eurozone die anhaltende Schwäche der hiesigen Konjunktur belege. Dazu entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwochabend über ihre weitere Geldpolitik. Es wird allgemein erwartet, dass sie den Leitzins unverändert belassen wird. Im Fokus werden Signale stehen, wann es später im Jahr zu einer Zinssenkung kommen wird.

Deutsche Bank und Porsche büßen kräftig ein, doch RWE, Daimler Truck und Vonovia profitieren

Die zuletzt starken Titel der Deutschen Bank mussten heute kräftig einbüßen und liegen über acht Prozent im Minus. Im langwierigen Rechtsstreit mit früheren Aktionären der übernommenen Postbank stellt sie sich auf eine hohe Nachzahlung ein. Nach entsprechenden Äußerungen des Oberlandesgerichts Köln legt das Institut im zweiten Quartal voraussichtlich 1,3 Milliarden Euro zurück. Mehr dazu lesen Sie hier

Ebenfalls kräftig einbüßen musste mit einem Minus von fast vier Prozent die Aktie von Porsche. Beim Sportwagenbauer sorgte der überraschend deutlicher Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal für einen Kursverlust. Analysten zeigten sich indes von der Geschäftsentwicklung mehrheitlich wenig überrascht.

Auf die Top-Ränge im DAX schaffen es derzeit dafür aber die Aktien von RWE, Daimler Truck und Vonovia, die jeweils über zwei, fast zwei und 1,5 Prozent im Plus liegen.

Mit Material von dpa-afx

