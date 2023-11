Elon Musk gilt als einer der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten und ist gleichzeitig der reichste Mensch der Welt. Doch immer mehr kritische Stimmen unter den Tesla-Aktionären mehren sich. Hat Tesla vielleicht ein Elon Musk Problem?

Zweifellos hat Tesla Elon Musk einiges zu verdanken, denn der Milliardär hat die Marke berühmt gemacht und die Aktie gleichzeitig in unvorstellbare Höhen katapultiert. Doch jetzt, wo der Autobauer längst in ein neues Stadium eines Unternehmenszyklus eingetreten ist, könnte der Heilsbringer Musk zum Problem werden.

Tesla Aktionäre wenden sich gegen Musk

So ist es nicht das erste Mal, dass Tesla (immerhin eines der global wertvollsten Unternehmen) durch seinen CEO negativ in den Schlagzeilen steht. Denn der Twitter-Besitzer fiel zuletzt durch politische und, wie manche behaupten, antisemitische Kommentare auf seiner Plattform auf. Angesichts dessen scheinen sich nun vermehrt auch Aktionäre gegen den Manager zu stellen. So hieß es von Future Fund Advisors Mitgründer und Aktionär Gary Black:

“Diese Art von Kommentaren kann sich langfristig negativ auf die Unternehmensbewertung auswirken, wenn Verbraucher nicht mit der Marke in Verbindung gebracht werden möchten.”

Auch von anderen Investoren wie dem First Trust CIO Jerry Braakman gab es Kritik:

„Es gibt keine Entschuldigung für die Verbreitung von Hass durch einen CEO eines börsennotierten Unternehmens. Teslas Vorstand sollte ihn für ein oder zwei Monate beurlauben.”

Doch hat die Tesla-Aktie wirklich ein Elon Musk Problem?

Hat die Tesla-Aktie ein Elon Musk Problem?

Grundsätzlich kann man der Aktie kaum vorwerfen, dass auf einem Bewertungsniveau von KGV 73 irgendetwas einen stark negativen Einfluss auf die Bepreisung hat. Sicher ist allerdings, dass die Handlungen des Elon Musk sich teilweise auf die Kundenbasis niederschlagen. Die Auswirkungen im Vergleich zu einem anderen CEO sind jedoch schwer messbar. Zudem dürfen Anleger nicht vergessen, dass der gesamte “Tesla-Kult” der auch zu der Bewertung der Aktie und Teilen der Absätze geführt hat, durch Musk erst ins Leben gerufen wurde.

Dementsprechend kann man bisher von noch nicht von langfristig negativen Auswirkungen auf Aktie und Marke sprechen, allerdings könnte sich dies in Zukunft natürlich ändern. In der Vergangenheit hatte der Milliardär ja durch seine Aussagen mehrmals kurzfristig Einfluss auf den Kurs der Aktie genommen. Davon ausgehend, dass die Aussagen des Elon Musk kaum leiser werden dürften, ist absehbar, dass auch Tesla in einen weiteren Skandal verwickelt werden wird. Daher wäre tatsächlich vermutlich ein neuer, stillerer Kopf an der Spitze von Tesla ein Schritt, das Unternehmen auf das nächste Level zu heben.

