Immer wieder wird behauptet, dass amerikanische Politiker auf Basis von Insider-Wissen handeln – zumindest die Renditen, die die Würdenträger mit ihrer Aktienauswahl erzielen, sprechen dafür. Nun hat eine sehr bekannte Politikerin mit Top-Performance die Aktien von Microsoft aus dem Depot geschmissen und sich stattdessen diese Aktie geschnappt.

US-Politiker haben an der Börse ein gutes Händchen, dies belegen Zahlen von Veröffentlichungen aus dem Repräsentantenhaus. So schlagen die Würdenträger regelmäßig den Markt. Ein ETF, der inzwischen auf die Trading-Aktivitäten der Demokraten aufgelegt wurde, hat den S&P500 2023 sogar um 12 Prozentpunkte outperformt.

Häufig sagt man den Volksvertretern deswegen Insider-Wissen nach, wenngleich es dafür keinerlei Belege gibt. Doch trotzdem kann sich ein Blick auf die neueste Trading-Aktivität bei den amerikanischen Politikern lohnen:

Politikerin mit Top-Performance verkauft Microsoft und schnappt sich diese Aktie

So hat die ehemalige Sprecherin der Demokraten Nancy Pelosi (oder besser gesagt ihr Ehemann Paul, der die Trades abwickelt) kürzlich einen Kauf und einen Verkauf getätigt. Zumindest in der Vergangenheit war es dabei eine gute Idee, den Handelsaktivitäten zu folgen, denn Anleger hätten ihr Geld binnen von drei Jahren verdoppelt.

Konkret gekauft hat die Abgeordnete im Repräsentantenhaus dieses Mal die Aktien von Nvidia und das im Wert von einer bis 5 Millionen US-Dollar. In derselben Höhe verkaufte die Politikerin Anteile an Microsoft und das bereits kurz vor den schlechten Zahlen des Unternehmens in dieser Woche.

Dies bedeutet übrigens einen weiteren von mehreren Nvidia-Käufen durch Pelosi in diesem Jahr. Zuletzt hatte sie die Papiere zusammen mit den Anteilen von Broadcom Anfang Juli eingesammelt.

Auf Insider-Wissen setzen und jetzt kaufen?

Doch sollten Anleger jetzt bei den Aktien von Nvidia einsteigen, wenn der Kauf von Pelosi womöglich Insider-Wissen signalisiert?

Grundsätzlich sollten Investoren niemals nur einer Vermutung nach einen Trade machen und blind einem anderen Anleger folgen, da dessen Zeithorizont und Plan für eine Spekulation nicht bekannt ist. Abgesehen davon kann sich allerdings jetzt ein Blick auf Nvidia lohnen, wenngleich die Käufe von Nancy Pelosi nur ein positiver Indikator und nicht die gesamte Entscheidungsgrundlage für eine Transaktion bilden sollten.

Da aber ebenfalls die Analysten mit einem durchschnittlichen Kurspotenzial von 19 Prozent und BÖRSE ONLINE mit einer erwarteten Upside von 40 Prozent bullisch sind, kann ein Kauf jetzt interessant sein.

