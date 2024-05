Für die Aktie des Versandriesen läuft es nach 2023 auch in diesem Jahr rund. Analysten und aufmerksame Anleger konnten sich das dank einer Zahl aber schon fast denken – und können auch auf weitere Kurssprünge hoffen.

Um über 18 Prozent ist die Aktie von Amazon in diesem Jahr bereits gestiegen und setzt damit die Erfolgsstory des letzten Jahres fort. Mit fast 190 US-Dollar erreichte das Wertpapier im Mai sogar ein neues Allzeithoch und kaum eine Analystenschätzung an der Wall Street bewegt sich momentan unter 200 US-Dollar.

Im Schnitt liegt das Kursziel unter den Experten sogar bei rund 220 US-Dollar, was einem Upside von etwa 22 Prozent entspricht, wie die Finanzplattform „TipRanks“ ermittelte. Dabei gibt es gute Gründe, auch unabhängig von den Expertenmeinungen davon auszugehen, dass die Amazon-Aktie weiter steigt. Eine Zahl sticht dabei besonders hervor.

Diese Zahl ist für die Amazon-Aktie wichtig

Die Bilanzen und Unternehmensprognosen von Amazon können Anlegern einige Erkenntnisse zur weiteren Entwicklung der Aktie geben. Dabei ist aber vor allem nicht das Umsatzwachstum, sondern das Betriebsergebnis („Operating Income“) interessant, das sich unabhängig von Steuern, Zinsen und Abschreibungen nur auf die Entwicklung des Kerngeschäftes fokussiert. Diese Zahl ist bei Amazon spannend, da deren Verlauf in den letzten Jahrzehnten stark mit dem Aktienkurs korreliert, wie auch eine 20-Jahres-Grafik der Plattform „The Motley Fool“ zeigt.

Betriebsergebnis spiegelt Aktienentwicklung

„The Motley Foll“ hat auch direkt ein perfektes Beispiel für diesen Zusammenhang. Als das Betriebsergebnis im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 51 Prozent sank, fielen auch die Aktien von Amazon um 50 Prozent. Dagegen ging das um etwa 200 Prozent gestiegene Betriebsergebnis 2023 mit einem Kursplus von 81 Prozent einher. Die Gewinne und Verluste sind zwar nicht immer deckungsgleich, aber eine klare Tendenz erkennbar.

Was erwartet die Amazon-Aktie 2024

Im ersten Quartal konnte Amazon sein Betriebsergebnis mit 15,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 4,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum schon ordentlich steigern. Analysten waren hier nur von Werten zwischen acht und zwölf Milliarden US-Dollar ausgegangen. Für das zweite Quartal wird dagegen ein Betreibsergebnis zwischen zehn und 14 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die Schätzung liegt also noch einmal höher als im ersten Quartal und könnte von Amazon natürlich auch wieder übertroffen werden. Die Aktie sollte demnach auch mitziehen und dürfte noch lange nicht am Ende einer positiven Kursentwicklung sein.

Übrigens: Neben Amazon finden Sie auch weitere Schwergewichte aus der Technologie-Branche gesammelt im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.

AWS treibt Aktienkurs an

Vor allem die Cloudsparte Amazon Web Services (AWS) wächst rasant und expandiert global. Erst am Dienstag wurde durch „Reuters“ bekannt, dass Amazon in Italien mehrere Milliarden Euro investiert, um seine Präsenz dort zu stärken. Zuvor waren auch Investitionen in Höhe von fast acht Milliarden Euro in Brandenburg bekannt geworden.

Da AWS auch das Betriebsergebnis von Amazon maßgeblich beeinflusst, sollten Anleger die Entwicklungen dort im Auge behalten. Momentan spricht vieles dafür, dass der Bereich und damit auch die Aktie noch Luft nach oben hat.

Lesen Sie auch: Es ist so weit: Darauf haben Kunden von Neobroker Trade Republic lange gewartet

Oder: Unfassbar niedrige KGVs - Unterbewertete Europa-Aktien, die Anleger nicht verpassen dürfen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.