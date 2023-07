Das US-Analysehaus Jefferies hat neue Kursziele und Empfehlungen für die deutschen Auto-Aktien von BMW, Porsche und Mercedes. Sollen Anleger die Papiere jetzt kaufen?

In einer Branchen-Studie vom Freitag vergab Analyst Philippe Houchois von Jefferies neue Kursziele für die deutschen Auto-Aktien von BMW, Mercedes und Porsche. Bei BMW rät er weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 120 Euro, bei Mercedes zum Halten mit Kursziel 75 Euro und bei Porsche zum Halten mit Kursziel 105 Euro. Was der Analyst im Detail zu den Aktien verrät, lesen Sie jetzt:

BMW-Aktie nach Rallye mit weiterem Kurspotenzial

Obwohl die BMW-Aktie seit Ende September in der Spitze um 65 Prozent zugelegt hatte, sieht Analyst Philippe Houchois von Jefferies weiteres Kurspotenzial. Er setzt die Aktie weiter auf Kaufen und lässt das Kursziel bei 120 Euro. Allerdings weist er daraufhin, dass die Luft bald raus sein könnte. Denn die Gewinnentwicklung bleibe aktuell hinter den Erwartungen zurück und die Margen im zweiten Quartals dürften unter denen des ersten Quartals liegen. Am 3. August berichtet BMW die nächsten Zahlen.

Insgesamt ist die BMW-Aktie mit einem KGV von 6,7 für 2024 und einer Dividendenrendite von 4,82 Prozent weiterhin gut bewertet. Aktuell gibt die 50-Tage-Linie im Chart etwas Auftrieb. Anleger achten darauf, dass die Linie nicht nachhaltig nach unten durchbrochen wird.

Porsche Aktie und Mercedes Aktie nur halten?

Bei der Porsche AG sieht Houchois zwar etwas mehr Potenzial für die Entwicklung der Margen, generell rät er hier aber nur zum Halten mit einem Kursziel von 105 Euro für die Porsche Aktie. Auch die Bewertung der Analysten bei Bloomberg zeigt, dass Porsche deutlich teurer als die Auto-Konkurrenz in Deutschland ist. Für 2024 steht ein KGV von 17,4 zubuche und eine Dividendenrendite von 2,60 Prozent. Derweil steht Mercedes mit einem 2024er KGV von 5,7 und einer erwarteten Dividendenrendite von 7,18 Prozent besser da. Bei der Mercedes Aktie rät Jefferies ebenfalls zum Halten mit einem Kursziel von 75 Euro. Ähnlich wie bei BMW entwickeln sich die Margen und Gewinner seiner Meinung nach nicht so gut. Mercedes meldet die nächsten Quartalszahlen am 27. Juli.

Bei der Porsche Aktie achten Anleger darauf, dass diese aktuell im Chart nicht so gut aussieht. Hier sollten Anleger aktuell halten. Bei der Mercedes Aktie kann man noch vorsichtig nachkaufen, solange sich das Papier über der 50-Tage-Linie hält.

Übrigens: BMW, Mercedes und Porsche befinden sich alle drei im BÖRSE ONLINE Luxus-Index.

Und lesen Sie auch: Luxus-Dividenden: 150 Prozent Dividendenrendite und 670 Prozent Kursplus in 10 Jahren mit diesen Aktien

oder: Neue Mega-Kursziele für Allianz, BASF, Mercedes und Volkswagen - Aktien jetzt kaufen?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG , Mercedes-Benz.