Aktuell überraschen die Analysten mit neuen hohen Kurszielen für deutsche Traditions-Aktien. Welche Mega-Chancen es jetzt bei den Aktien von Allianz, BASF, Volkswagen und Mercedes gibt.

Die Bilanz der deutschen Dickschiffe an der Börse ist bislang durchwachsen:

- BASF steht seit Jahresbeginn bei -5,5 Prozent

- Allianz bei mageren +3 Prozent

- Volkswagen bei ebenfalls mauen +5 Prozent

- Mercedes hingegen bei starken +18,5 Prozent

Doch kommt jetzt aufgrund von neuen Mega-Kurszielen der Analysten neuer Schwung in die Kiste?

Mercedes mit Mega Kursziel von 120 Euro

Am 4. Juli erhöhte der Analyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, das Kursziel für Mercedes auf 120 Euro. Dies bedeutet ein Potenzial von 64 Prozent. Denn Rokossa geht davon aus, dass die Marge im oberen Bereich des Zielkorridors liegen wird und der Geschäftsbereich Vans sogar besser läuft als prognostiziert. Deswegen könnte Mercedes also bei den kommenden Quartalszahlen überraschen.

Auch die fundamentale Bewertung mit einem KGV von 5,8 für 2024 und einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent stimmen bei der Mercedes-Aktie.

Weil die Analysten positiv eingestellt sind und die Aktie auch im Chart eine sehr gute Figur macht, empfehlen wir die Mercedes-Aktie weiter zum Kauf. Anleger achten auf die 50-Tage-Linie und nehmen beim Durchfallen Teilgewinne mit.

Allianz mit 50 Prozent Kurspotenzial

Auch die Allianz-Aktie braucht sich in Sachen Kurspotenzial nicht zu verstecken. Denn Analyst Michael Huttner von Berenberg belässt das Kursziel für den Versicherungskonzern bei 309 Euro. Am 3. Juli schrieb Huttner, dass die Allianz "weiterhin eine sehr gut geölte Maschine" sei und alle drei Geschäftsbereiche sowohl in Sachen Rentabilität als auch Eigenkapitalrendite sehr gut seien.

Auch bei der Allianz stimmt die Bewertung weiterhin. Für das Jahr 2024 erwarten Analysten ein KGV von 7,9 und eine Dividendenrendite von 6,31 Prozent.

Aufpassen sollten Anleger trotz allem aber im Chart der Allianz-Aktie. Denn die 50-Tage-Linie konnte die Aktie nicht halten, nun steht ein Test der 200-Tage-Linie an. Diese sollte nicht unterschritten werden. Zudem wäre es wünschenswert für Anleger, wenn die Aktie auf der 200-Tage-Linie Unterstützung findet und dann wieder über die 50-Tage-Linie schießt. Anleger warten bei der Allianz also den Test der 200-Tage-Linie vorerst ab.

Schafft BASF dank dieses Kursziels die Trendwende?

Momentan sieht es bei BASF nicht so gut aus. Schlechte Geschäftstätigkeiten und Aussichten drücken den Kurs. Vor den Quartalszahlen am 28. Juli scheinen Anleger Bammel zu haben: Die BASF-Aktie rutschte durch die 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie und befindet sich in einem klaren Abwärtstrend. Doch können die neuen Kursziele den Chemie-Riesen aus der Bedrouille helfen? Schließlich setzte die britische Barclays das Kursziel für BASF Ende Juni auf 68 Euro. Dies macht beim aktuellen Kurs von rund 44 Euro immerhin 55 Prozent Kurspotenzial. Zudem konnte die BASF-Aktie eine erste wichtige Unterstützungslinie im Chart halten, klemmt jetzt aber zwischen der und einer zweiten fest.

Unser Rat: Anleger warten vorerst mit einem weiteren oder neuen Engagement ab. Wer die Aktie hat, der hält sie und beobachtet die Lage. Einen Stopp sollten Anleger bei 38 Euro setzen.

Deutsche Bank haut bei der Volkswagen-Aktie einen raus

Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank hatte wohl noch nicht genug. Nach dem hohen Kursziel für die Mercedes-Aktie, haute er auch bei Volkswagen einen raus. Hier beließ er das Ziel am 4. Juli auf 190 Euro und rät zum Kaufen. Denn laut Rokossa sollte Volkswagen bei den anstehenden Quartalszahlen am 27. Juli sehr gute Ergebnisse präsentieren. Bringt das endlich Schwung in die Aktie?

Denn in den vergangenen Monaten wurde jeder Ausbruchsversuch der Volkswagen-Aktie erbarmungslos wieder abverkauft, die Aktie gleicht einem Trauerspiel. Die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie halten die Aktie weiter gedeckelt. Anleger müssen jetzt auf eine Bodenbildung und gute Quartalszahlen setzen. Dann kann ein schneller Ausbruch erfolgen. Aktuell hält man die Füße bei Volkswagen eher still, platziert aber erste Tranchen zum Kauf bei 125 Euro und dann bei 130 Euro wenn die 200-Tage-Linie überwunden wurde.

