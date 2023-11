Noch monatelangem Warten ist es nun soweit: Die Aktien von BASF und Volkswagen kommen endlich aus den Puschen und auch die Allianz zeigt sich weiter stark. Wie hoch der Rallye-Modus die Aktien jetzt treiben kann.

Weil die Zinsen in den USA und Europa wohl nicht mehr angehoben werden, frohlocken die Börsen. Die Woche ist grad mal etwas mehr als zur Hälfte rum und schon befindet sich der DAX 3,3 Prozent im Plus. Und endlich kommt auch mal etwas Leben in die Aktien von Volkswagen und BASF:

Kaum zu glauben: Kommt jetzt der Turnaround bei der Volkswagen-Aktie?

Seit Monaten berichteten wir, dass es bei der VW-Aktie nicht so gut aussieht und Anleger besser ein Überwinden der 50-Tage- und der 200-Tage-Linie abwarten. Das erste Ziel wurde jetzt durch den steilen Kursanstieg mit dem Überwinden der 50-Tage-Linie erreicht. Anleger können nun nach einem erfolgreichen Test der blauen Linie eine erste Position aufbauen. Weiter zukaufen sollte man dann bei der Volkswagen-Aktie erst wieder, wenn auch die 200-Tage-Linie erfolgreich überwunden wurde.

BÖRSE ONLINE hatte Volkswagen zuletzt auf die Beobachten-Liste gesetzt. Deswegen sind Anleger noch etwas verhalten optimistisch, doch die Zeichen für einen Turnaround mehren sich. Dazu passt auch diese Nachricht über VW: Volkswagen: Kann das endlich den Turnaround für die Aktie bringen? Personalabbau und große Einsparungen geplant

Doch wie sieht es nun bei BASF aus? Denn auch hier hat sich etwas Interessantes getan:

BASF-Aktie klopft an der 200-Tage-Linie an

Denn auch BASF wurde in diesem Jahr fleißig abverkauft und war kein schönes Investment. Doch nun konnte die Chemie-Aktie durch die Börsen-Euphorie zumindest mal wieder den Kopf über die 50-Tage-Linie strecken und klopft als nächstes bei der 200-Tage-Linie an. Auch bei BASF gilt das Gleiche wie für Volkswagen: Erste Positionen können eröffnet werden. Anleger sollten das Rückschlagspotenzial aber im Hinterkopf behalten, solange die 200-Tage-Linie nicht zusätzlich überwunden wurde.

Auch die BASF-Aktie ist mit einem KGV von 10,7 für 2024 und mit einer Dividendenrendite von 7,20 Prozent attraktiv bewertet. Allerdings sind viele Analysten bei den Kurszielen noch verhalten. Sollte nämlich doch noch eine Rezession einsetzen, dürfte es auch die Chemie-Branche treffen.

BÖRSE ONLINE bleibt bei der BASF-Aktie aber optimistisch und rät zum Kauf mit einem Kursziel von 57 Euro sowie einem Stopp bei 35 Euro.

Doch was ist jetzt mit der Allianz? Wird diese plötzlich zum Verlierer?

Wird die Allianz-Aktie plötzlich zum Verlierer?

Die Allianz war eine der stabilsten und sichersten Aktien im DAX in diesem Jahr. Und sie brachte neben einer schönen Dividende auch Gewinne. Doch dreht sich der Wind nun? Weil wieder andere Aktien stärker werden, die zudem ein größeres Aufholpotenzial besitzen, könnte die Allianz-Aktie unterperformen. Könnte - muss sie aber nicht.

Für Anleger kommt es nun darauf an, ob die Allianz-Aktie über der 200-Tage-Linie bleibt. Tut sie das, können Anleger beruhigt bleiben. Rutscht sie aber unter die 200-Tage-Linie, so sollten Anleger mindestens Teil-Gewinne mitnehmen.

Zuletzt scheiterte die Allianz ein paar mal an der 50-Tage-Linie (blau). Diese Hürde sollte das Papier bald nehmen, um den Aufwärtstrend fortsetzen zu können. Die fundamentale Bewertung ist mit einem KGV von 8,6 und einer Dividendenrendite von 5,87 Prozent für 2024 weiterhin sehr attraktiv. Zudem rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 280 Euro und einem Stopp bei 157 Euro.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, BASF, Volkswagen Vz..