Die Aktie der Deutschen Telekom konnte das letzte Jahr äußerst erfolgreich gestalten. Und zwei Meldungen könnten dem Papier auch 2025 weiter Auftrieb verleihen. Sollten Anleger zuschlagen?



Lange Zeit war die Aktie der Deutschen Telekom aufgrund einer sehr konservativen Performance nicht mehr auf dem Radar von Anleger. Das hat sich mittlerweile aber geändert. Im letzten Jahr etablierte sich der Titel mit einem Kursplus von über 30 Prozent im oberen DAX-Drittel und über fünf Jahre betrachtet konnten nur Rheinmetall und die Commerzbank sowie Deutsche Bank das Papier in der reinen Performance schlagen (die Dividende ausgeklammert).

Die Zeichen scheinen auf Wachstum zu stehen, dafür sprechen ebenso hohe Kursziele von fast 40 Euro, die beispielsweise Goldman Sachs in der Vergangenheit vergab. 2025 startet für das Telekommunikationsunternehmen dabei gleich mit zwei Neuigkeiten, die sich positiv auf den Kurs auswirken könnten.



Studie: Telekom gehört zu den wertvollsten Börsenkonzernen der Welt

Wie in einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zu lesen ist, hat es die Deutsche Telekom als einer der wenigen Konzerne aus Deutschland geschafft, 2024 in das Ranking der 100 wertvollsten Börsenkonzerne der Welt zu rutschen.

Zwar kann das Papier nicht mit der US-Konkurrenz rund um Apple mithalten, aus dem DAX sind sonst aber nur das Softwareunternehmen SAP und Siemens dabei. Eine schöne Wasserstandsmeldung gleich zu Jahresbeginn.



Aktienrückkaufprogramm der Deutschen Telekom konkretisiert

Neuigkeiten gibt es auch zu dem kürzlich angekündigten Aktienrückkaufprogramm der Deutschen Telekom. Der Konzern will laut eigenen Angaben im Zeitraum zwischen dem dritten Januar und vierten April 2025 eigene Aktien für bis zu 550 Millionen Euro kaufen.

Bereits im vergangenen Oktober hatte das Unternehmen mitgeteilt, Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro im gesamten Jahr 2025 zurückzukaufen. Die Papiere sollen zu großen Teilen eingezogen werden. Ein geringer Teil dient den Angaben zufolge der Bedienung von Vergütungsprogrammen.

Ein Aktienrückkauf generell ist zwar aus verschiedenen Gründen nicht unumstritten, kann jedoch meist ein positives Signal an den Markt sein, da das Unternehmen die eigene Aktie als eine gute Anlage betrachtet. Das stärkt das Vertrauen der Anleger und kann langfristig auf die Kurse positiv wirken. Momentan spricht also einiges dafür, dass Aktionäre mit der Deutschen Telekom auch in diesem Jahr Freude haben könnten.



