Die Investmentbank J.P. Morgan gilt am Markt allgemein hin als negativ und vorsichtig eingestelltes Geldhaus. Mit dieser Prognose hat die wichtigste Bank der Welt diese These noch untermauert, denn so stark soll der Markt laut der Erwartung der Experten bis zum Jahresende fallen.

Marco Kolanovic, der Chefstratege von J.P. Morgan, gilt als einer der letzten Bären an der WallStreet. Zuletzt hat der Experte (der mit seinen Thesen in den vergangen zwei Jahren dauerhaft daneben lag) seine düsteren Prognosen erneuert.

So stark soll die Börse laut J.P. Morgan fallen

So rief Marco Kolanovic in seinem Ausblick zur Jahresmitte das Kursziel von 4.200 Punkten für den S&P500 aus. Die Marke soll laut dem Experten bis zum Jahresende erreicht werden. Dies entspricht einem Downside-Potenzial vom aktuellen Niveau von satten 23 Prozent und ist laut Bloomberg das niedrigste Jahresendziel unter allen Analysten.

Als Begründung hieß es von dem J.P. Morgan-Marktbeobachter, dass die Diskrepanz zwischen der US-Konjunktur und der steigenden Bewertung des Aktienmarktes immer größer werden würde. Kolanovic sprach davon, dass sich das Wachstum in den kommenden Monaten entgegen den Erwartungen verlangsamen und die Inflation sowie die Zinsen erhöht bleiben könnten.

Düstere Prognose von J.P. Morgan realistisch?

Doch nach zwei erfolglosen Jahren der Prognosen stellen sich Anleger zurecht die Frage: Trifft die düstere Prognose von Kolanovic wirklich ein?

Tatsächlich kann angesichts der hohen Bewertungen am Aktienmarkt tatsächlich eine Korrektur erfolgen, besonders wenn sich die Wirtschaft wie in den letzten Monaten abkühlt. Ob dies ausreichend ist, den S&P500 in einen Bärenmarkt, wie Kolanovic prognostiziert, zu schicken, ist dagegen fraglich.

Besonders in den letzten acht Quartalen haben sich die Gewinne der Unternehmen als überraschend robust erwiesen und die Gewinnschätzungen deuten auf weiteres Wachstum hin. Daher ist eine Korrektur zwar jederzeit möglich, doch ein Bruch des aktuellen positiven Trends eher unwahrscheinlich.

Lesen Sie auch:

Die besten Value-Aktien der Welt: Unentdeckte Aktien mit Extra-Chance

Oder:

Morgan Stanley: In diese Aktien sollten Sie investieren, bevor es an der Börse ungemütlich wird