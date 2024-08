Die Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia kann am Donnerstag deutlich gewinnen und führt jetzt den DAX an. Doch nicht genug: Jetzt könnte sich bei der Aktie von Vonovia ein lang erwartetes Kaufsignal zeigen. Sollten Anleger jetzt bei dem Immobilienwert zuschlagen, bevor der Kurs richtig anzieht?

Um die drei Prozent kann die Aktie von Vonovia am Donnerstag gewinnen und damit knapp unter die Marke von 30 Euro springen. Das steckt dahinter und darum haben Anleger lange auf einen solchen Anstieg bei der DAX-Aktie gewartet:

Vonovia-Aktie steigt nach diesen Nachrichten deutlich

So schossen die Papiere von Vonovia am Donnerstag in erster Linie wegen der positiven Signale aus Amerika nach oben. Denn in den Vereinigten Staaten hat Fed-Chef Jerome Powell für Feierstimmung gesorgt. Dieser sprach auf der gestrigen Pressekonferenz der Notenbank von ersten Zinssenkungen, die bereits im September erfolgen könnten. Da Senkungen potenziell positiv für Immobilien und deren Wertentwicklung sind, sorgte dies für Kauflaune.

Aber nicht nur die externen Nachrichten waren für Vonovia zuletzt positiv. Am Donnerstag legte der Konzern ebenfalls Quartalszahlen vor. Hier meldete man zwar einen Verlust von 529 Millionen Euro, doch einzig wegen Wertberichtigungen am Immobilienvermögen. Mit Blick auf die Mieteinnahmen wurde der DAX-Konzern optimistischer für das Gesamtjahr.

Darüber hinaus hieß es vom Management: "Wir sehen im zweiten Quartal wieder höhere Volumen bei Immobilientransaktionen und die erwartete Bodenbildung bei unseren Immobilienwerten."

Kommt jetzt das Kaufsignal bei Vonovia, auf das Anleger gewartet haben?

Angesichts dieser guten Nachrichten notierte die Aktie am Donnerstag unterhalb des wichtigen Widerstandes bei 30 Euro, der trotz mehrmaliger Tests bisher nicht übersprungen werden konnte.

Doch mit Blick auf das positive Momentum und die Aussicht auf Zinssenkungen könnte nun ein Ausbruch erfolgen. Letzterer hat das Potenzial eine deutliche Rallye, die charttechnisch bis in den Bereich der 38 Euro laufen könnte, loszutreten.

Lesen Sie auch:

Deutlich billiger: Bei diesen Aktien für Buy & Hold forever können Anleger jetzt günstig zuschlagen

Oder:

Morningstar packt aus: Diese 10 Burggraben-Aktien kauft die Finanz-Elite