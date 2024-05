Kann sich der DAX nach einem ungemütlichen Start in den Donnerstag wieder etwas fangen und vielleicht sogar aus dem Minus klettern? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Atoss und Redcare.

Nein, am Donnerstag konnte sich der DAX von seinem Minus am Morgen nicht mehr erholen. Stattdessen verlor der deutsche Leitindex sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr und landete am Nachmittag bei einem Minus von 0,73 Prozent und 17.957,35 Punkten. Die 18.000 Punkte sind damit noch ein Stück weiter in die Ferne gerückt. Mit Verlusten von 0,60 respektive 0,67 Prozent ging es auch für MDAX und SDAX nach unten. Der EURO STOXX 50 verlor sogar über einen Prozent.

Der Handel ist dabei weiterhin geprägt von der Berichtssaison. Von BASF über Deutsche Bank bis zu Symrise ließen sich viele deutsche Unternehmen wieder in die Bücher schauen und brachten damit natürlich auch die DAX-Familie in Bewegung.

Aktien von Atoss und Redcare im Fokus

Gute Quartalszahlen haben dem Softwarespezialisten Atoss Software am Donnerstag Kursgewinne von bis zu mehr als drei Prozent beschert. Um die Mittagszeit behaupteten die Aktien ein Plus von 1,7 Prozent, was immer noch für einen der vorderen Plätze im SDAX reichte. Mit einem Kursanstieg um 16,5 Prozent seit Jahresbeginn mischt Atoss auch für diesen Zeitraum recht weit vorne im Nebenwerte-Index mit.

Die Online-Apotheke Redcare sieht sich nach starken Zuwächsen im ersten Quartal auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Die im MDAX notierte Konkurrentin von DocMorris steigerte laut einer Mitteilung vom Donnerstag das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Januar bis Ende März im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 11,7 Millionen Euro. Das ist allerdings weniger als von Analysten im Durchschnitt erwartet. So steckte das Unternehmen mehr Geld in Werbung rund um das elektronische Rezept in Deutschland, das ein Geschäftstreiber ist. Die Aktie geriet unter Druck.

Mit Material von dpa-AFX

