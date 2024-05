Eine weltbekannte KI-Firma hat gerade die Zusammenarbeit mit diesem Börsenneuling angekündigt. Der Aktienkurs sprang daraufhin sofort zweistellig an. Ist das der Beginn einer Rallye oder nur ein Luftschloss?

Gemeinsam sind wir stark. Im Fall der Partnerschaft des Börsenneulings Reddit mit Microsofts gestütztem KI-Unternehmen OpenAI scheint das zu stimmen, wenn man sich den aktuellen Aktienkurs anschaut. Nach der Bekanntgabe, dass Inhalte aus den Reddit-Foren auch in den von OpenAI entwickelten Chatbot ChatGPT fließen sollen, sprang die Aktie des Unternehmens vorbörslich um über 13 Prozent nach oben.

"OpenAI wird Reddit-Inhalte in ChatGPT und neue Produkte einbringen und den Nutzern helfen, Reddit-Communities zu entdecken und sich dort zu engagieren“, hieß es von Seiten der Unternehmen. Reddit soll zudem in die Lage versetzt werden, die KI für seine Nutzer und Moderatoren einsetzen zu können.

Reddit sucht nach Möglichkeiten Geld zu verdienen

Zusätzlich zu der Vereinbarung wird OpenAI in Zukunft auch Werbepartner von Reddit sein. Finanzielle Details waren aber zunächst noch nicht bekannt. Für Reddit ist es nicht die erste Kooperation mit einem großen KI-Player. Wie bereits im Februar öffentlich wurde, stellt das Unternehmen der Alphabet-Tochter Google für 60 Millionen US-Dollar im Jahr Plattforminhalte zur Verfügung.

Übrigens: Wer statt auf Börsenneuling Reddit lieber auf etablierte Technologiekonzerne setzen will, findet eine gute Mischung im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE. Alphabet und Microsoft sind da auch dabei.

Ist das der Beginn einer Rallye für die Reddit-Aktie?

Ist der aktuelle Kurssprung jetzt aber nur eine Momentaufnahme oder der Beginn einer größeren Rallye für das immer noch als Meme-Aktie der Marke GameStop verspottete Reddit? Immerhin hatte zuletzt auch Star-Investorin Cathie Wood bei dem Wertpapier zugeschlagen.

Und mit einem derzeitigen Kurs von fast 64 US-Dollar liegt die im März an die Börse gegangene Reddit-Aktie mit 88 Prozent deutlich über dem damaligen Ausgabepreis von 34 US-Dollar. Anleger sollten sich von den vielversprechenden Werten aber nicht zu sehr blenden lassen. Ob Reddit mehr als eine Meme-Aktie ist und ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell besitzt, werden erst die kommenden Quartalsberichte zeigen.

Momentan lebt die noch junge Aktie vor allem noch von dem Hype seiner Nutzer, die schon in der Vergangenheit einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens hatten. Reddit bleibt daher ein spekulatives Investment, bei dem sich Anleger nicht sicher sein können, ob Kleinigkeiten in der Geschäftspolitik ganz große Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

Hinweis: Die Aktie von Reddit wird derzeit nicht direkt in Deutschland gehandelt. Ein Kauf über die amerikanische Börse kann mit Zusatzkosten verbunden sein.

Die Reddit-Aktie lässt sich aber über Anbieter wie beispielsweise Comdirect und Consors an der NYSE (New York Stock Exchange) handeln. Einen Überblick über alle Anbieter finden Sie auch in unserem Depotvergleich.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).