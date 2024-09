Die Palantir-Aktie war zuletzt eine der Gewinner-Aktien. Mit der Aufnahme in den S&P 500 wurde die nächste Wachstumsstufe gezündet. Doch nun könnte ausgerechnet Palantir-Gründer Peter Thiel die Party vermiesen.

Denn wie das US-Anlegermagazin Barron´s berichtet, könnte der deutsche Star-Investor und Palantir-Gründer Peter Thiel bis zu 1 Milliarde Dollar an Palantir-Aktien verkaufen. Möglich macht das eine spezielle Vereinbarung, die mit der US-Börsenaufsicht SEC schon im Mai getroffen wurde.

Verkauft Peter Thiel bis zu 1 Milliarde Dollar in Palantir-Aktien?

So schreibt Barron´s: "Palantir gab im August in einem behördlichen Formular bekannt, dass Rivendell 7 LLC, ein Investmentvehikel im Besitz des Mitbegründers und Vorsitzenden Peter Thiel, am 15. Mai einen sogenannten Rule 10b5-1-Plan angenommen hat, der den Verkauf von bis zu 28.590.737 Aktien vorsieht bis zum 31. Dezember 2025 oder früher."

Beim aktuellen Aktienkurs von rund 35 Dollar je Palantir-Aktie, sind dies ziemlich genau 1 Milliarde Dollar, die Peter Thiel bis Ende kommenden Jahres erlösen könnte. Bislang hat er von diesem Verkaufsrecht noch kein Gebrauch gemacht, aber da die Palantir-Aktien zuletzt um rund 40 Prozent seit Anfang August gestiegen waren und mit der Aufnahme in den S&P 500 gegen Ende des Monats ein Ritterschlag erfolgt, könnte Peter Thiel die Gelegenheit nutzen. Doch was sollten Anleger jetzt tun?

Palantir-Aktie jetzt kaufen oder verkaufen?

Zudem verkaufte Peter Thiel bereits am 8. Mai 13 Millionen Palantir-Aktien für 273,5 Millionen Dollar. Ein grundsätzlicher Verkauf ist also nicht ausgeschlossen. Wichtig dazu ist auch, wie Barron´s schreibt: "Rivendell 7 verkaufte im Rahmen dieser Transaktionen 8 Millionen Palantir-Aktien, sodass 62,9 Millionen Aktien übrig blieben. STS Holdings II LLC, ein weiteres Thiel-Vehikel, verkaufte im Rahmen dieser Transaktionen 5 Millionen Palantir-Aktien, so dass 15,7 Millionen Aktien übrig blieben. Andere Thiel-Vehikel besaßen 21 Millionen Palantir-Aktien."

Insgesamt können Anleger aber erstmal beruhigt sein. Thiel dürfte wohl kaum direkt alle Aktienoptionen auf einmal auf den Markt schmeißen und die eigene Aktie damit nach unten drücken. Zudem hat Palantir aktuell einen schönen Lauf, auf den langfristig orientierte Anleger weiter setzen sollten.

Einzig wer nun auf sehr hohen Gewinnen sitzt kann ein paar Teilgewinne mitnehmen. Eine kleine Korrektur bis zur 50-Tage-Linie (blau) ist immer mal wieder möglich. Dort können Anleger dann wieder günstiger einsteigen. Ansonsten lässt man Gewinne einfach laufen.

