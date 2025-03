Für Anleger verstecken sich in der Biotech-Branche viele Papiere mit sagenhaften Kurschancen. Gerade 2 Aktien mit einem Durchhänger versprechen hohe Gewinne in der Zukunft.



Die Biotech-Branche bietet Anlegern zahlreiche Chancen auf hohe Gewinne – aber auch Verluste. Das Risiko in dem Sektor ist vor allem bei den Papieren hoch, die sich nach großen Erfolgen in der Vergangenheit auf einer Talfahrt befinden. Immerhin haben solche Titel ihr Potenzial aber schon mal gezeigt. Und zwei ganz spezielle Papiere könnten das Ruder in der nahen Zukunft herumreißen.



Novo Nordisk-Konkurrent 66 Prozent unter Höchststand

Abnehmspritzen verbinden die meisten Anleger mit den Unternehmen Novo Nordisk und Eli Lilly, die mit ihren Wirkstoffen Wegovy und Zepbound zur Gewichtsreduktion enorme Erfolge bei Konsumenten und an der Börse feierten. Der Markt für die Medikamente ist aber groß. Bis zum Jahr 2030 soll das Volumen auf über hundert Milliarden US-Dollar anwachsen. Da bleibt unter den Aktien-Gewinnern auch noch Platz für den ein oder anderen Geheimtipp.

Viking Therapeutics könnte exakt so ein Tipp sein. Als der hauseigene Wirkstoff VK2735 im letzten Jahr positive Ergebnisse aus einer Phase-2-Studie lieferte, raste die Aktie um 121 Prozent nach oben. Mittlerweile notiert Viking zwar wieder 66 Prozent unter diesem Höchstwert, Potenzial zur Disruption hat das Mittel aber nach wie vor. Im zweiten Quartal soll der Wirkstoff als Spritze in eine Phase-3-Studie eintreten, eine orale Version befindet sich schon in einer Phase-2-Studie. An der Wall Street sind die Erwartungen hoch. Im Schnitt rechnen Analysten in den nächsten zwölf Monaten mit einer Kursexplosion von 250 Prozent, sollten die Studienergebnisse weiter solide ausfallen.



Erlebt die Moderna-Aktie einen zweiten Frühling?

Gemeinsam mit BioNTech und ein paar weiteren Aktien war Moderna während der Pandemie mit seinem Corona-Impfstoff einer der Gewinner an der Börse. Nachdem die Nachfrage aber zurückging, zogen ebenso die Anleger von dem Papier ab. Allein im letzten Jahr verlor die Aktie 65 Prozent an Wert. Mittlerweile ist bei dem Konzern aber wieder einiges in Bewegung.

Erst kürzlich hat das Unternehmen drei Zulassungsanträge eingereicht – für einen Impfstoff gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV) für junge Erwachsene, einen Corona-Impfstoff der nächsten Generation und eine Kombinationsimpfung für Grippe und Corona. Im besten Fall könnte das Unternehmen bis zum Jahr 2027 zehn Zulassungen für Produkte erhalten. Der Optimismus spiegelt sich auch in den Experteneinschätzungen wider. In den kommenden Monaten könnte das Papier durchschnittlich um 68 Prozent steil gehen und einen zweiten Frühling erleben. Dennoch bleiben beide Aktien derzeit eine Risikoinvestition, in die man sich - wenn überhaupt - mit kleinen Positionen wagen sollte.



