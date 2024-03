Gibt es etwa eine Aktie, die beim Thema KI noch besser als KI-Gigant Nvidia ist? Eine künstliche Intelligenz selbst will sie nun gefunden haben

Künstliche Intelligenz bleibt auch dieses Jahr das Trendthema der Börse. Bereits 2023 war die Begeisterung groß und zahlreiche Tech-Aktien gingen durch die Decke. Vorne dabei: Chip-Gigant Nvidia. Denn Nvidia stellt nun mal die Infrastruktur bereit, damit die Technologie überhaupt erst funktionieren kann.

Und es ist kaum zu glauben, doch nachdem die Aktie bereits 2023 über 200 Prozent zulegen konnte, liegt sie auch dieses Jahr bereits rund 90 Prozent im Plus. Es scheint, als sei Nvidia die auserwählte Aktie, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz (KI) geht. Doch könnte Anlegern dabei etwas entgehen? Richten sich alle Augen womöglich nur auf Nvidia, obwohl noch viel größere Chancen bei einer ganz anderen Aktie lauern?

Künstliche Intelligenz verrät: Diese bekannte KI-Aktie ist besser als Nvidia

Wir fragten daher bei jemandem nach, der es wissen muss: Einer künstlichen Intelligenz. Denn da diese in der Regel auf einer riesigen Datenbank basieren, können sie bei ihrer Entscheidung eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen und miteinbeziehen.

Für das Experiment wendeten wir uns an die wohl bekannteste KI: den Chatbot ChatGPT. Hierfür verwendeten wir die Premiumversion GPT4. Wir fragten also ganz direkt:

Welche KI-Aktien sind hinsichtlich der Zukunftsaussichten und des Wachstums noch besser als Nvidia?

ChatGPT: Die Einschätzung, welche KI-Aktien bessere Zukunftsaussichten und Wachstumspotenziale als Nvidia bieten, kann sich schnell ändern, da der Markt für KI-Technologien und -Dienstleistungen sehr dynamisch ist. Nvidia gilt als führend im Bereich der KI- und Deep-Learning-Technologien, vor allem dank seiner starken Position bei Grafikprozessoren (GPUs), die für das Training von KI-Modellen unerlässlich sind. Trotzdem gibt es andere Unternehmen in verschiedenen Segmenten der KI-Industrie, die ebenfalls bemerkenswerte Wachstumspotenziale aufweisen.

1. Alphabet (Google): Mit seinen fortgeschrittenen KI-Forschungen und Anwendungen, einschließlich DeepMind, sowie seiner starken Cloud-Plattform könnte Alphabet in verschiedenen KI-Bereichen führend sein.

2. Amazon: Dank seiner Dominanz im Cloud-Computing-Markt durch AWS und seiner Investitionen in KI für den Einzelhandel, Cloud-Services und autonome Lieferung.

3. Microsoft: Bietet mit Azure eine robuste Cloud-Plattform für KI-Dienste und hat signifikante Investitionen in KI-Startups und Forschungen vorgenommen.

4. Tesla: Wird oft wegen seiner Innovationen im Bereich Autonomes Fahren und der Entwicklung eigener KI-Chips für diese Zwecke hervorgehoben.

5. Baidu: Als führendes Unternehmen im Bereich KI in China, mit starken Investitionen in autonome Fahrtechnologie, Spracherkennung und KI-basierte Internetdienste.

6. ASML Holding: Ein weniger offensichtlicher Kandidat, aber als führender Lieferant von Lithographieausrüstung für die Halbleiterindustrie spielt ASML eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Chips, die für KI-Anwendungen verwendet werden.

7. Advanced Micro Devices (AMD): Als direkter Konkurrent zu Nvidia im GPU-Markt hat AMD ebenfalls in KI- und Maschinenlernanwendungen investiert.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Investition in Aktien Risiken birgt, und die Leistung eines Unternehmens von vielen Faktoren abhängt, einschließlich aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche Bedingungen, Wettbewerbslandschaft und Regulierungsänderungen. Eine gründliche Recherche und gegebenenfalls die Konsultation eines Finanzberaters sind empfehlenswert, bevor in spezifische Aktien investiert wird.

Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich mich hypothetisch für eine dieser KI-Aktien entscheiden müsste, unter der Annahme, dass Zukunftsaussichten und Wachstumspotenzial die Hauptkriterien sind, könnte Alphabet (Google) eine besonders attraktive Wahl sein. Hier sind einige Gründe für diese Entscheidung:

1. Breites KI-Engagement: Alphabet investiert kontinuierlich in eine breite Palette von KI-Technologien, einschließlich autonomer Fahrzeuge (Waymo), Gesundheitstechnologie (DeepMind) (Anm. der Redaktion: Deepmind befasst sich mit einer Reihe von KI-Anwendungen, zu denen auch, aber nicht nur Gesundheitstechnologien zählen), Sprachverarbeitung und -erkennung (Google Assistant) sowie in seine Such- und Werbetechnologien, die alle von KI-Mechanismen angetrieben werden.

2. Forschung und Entwicklung: Alphabet ist bekannt für seine führende Rolle in der KI-Forschung. Durch Google und DeepMind hat das Unternehmen zahlreiche Durchbrüche in der KI erzielt, darunter bedeutende Fortschritte im maschinellen Lernen, in der natürlichen Sprachverarbeitung und im Deep Learning.

3. Robuste Finanzen und Investitionen in Startups: Alphabet verfügt über erhebliche finanzielle Ressourcen, die es dem Unternehmen ermöglichen, in Startups zu investieren, strategische Akquisitionen zu tätigen und in neue Technologien zu forschen, die das zukünftige Wachstum antreiben könnten.

4. Integration von KI in Produkte und Dienstleistungen: Alphabet integriert KI in fast alle seine Produkte und Dienstleistungen, von Google Photos und YouTube bis hin zu Google Cloud Services. Diese Integration verbessert nicht nur die Benutzererfahrung, sondern öffnet auch neue Einnahmequellen und Märkte.

5. Starkes Cloud-Geschäft: Google Cloud wächst schnell und ist ein starker Konkurrent von Amazon Web Services und Microsoft Azure. Die Cloud-Plattform bietet fortschrittliche KI- und Maschinenlern-Dienste für Unternehmen, was ein Schlüsselfaktor für zukünftiges Wachstum ist.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Einschätzung auf den aktuellen Informationen und Trends basiert und die Zukunft unvorhersehbar ist. Die Entscheidung sollte auf einer umfassenden Analyse der aktuellen Marktlage, zukünftigen Wachstumserwartungen und des eigenen Risikoprofils basieren.

Mehr zur Aktie von Alphabet finden Sie hier

Lesen Sie auch: Milliardäre schmeißen Nvidia aus dem Depot und kaufen stattdessen diese zwei KI-Aktien

Oder: Zu billig? Diese Qualitätsaktien sind jetzt einen Blick wert

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).