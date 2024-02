Hohe Dividenden und niedrige KGVs finden Anleger aktuell bei einigen Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern. Auch wenn die Branche zuletzt etwas litt, können Anleger gute Aktien finden. Welche sich für eine Kostprobe anbieten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Food-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Bloomberg Hohe Dividenden, niedrige KGVs

In der Tabelle sehen Anleger, welche Nahrungsmittel-Aktien und Getränke-Aktien aus den USA und Europa aktuell niedrige KGVs und zeitgleich hohe Dividendenrenditen bieten. So hat Altria als Tabak-Konzern (zählt bei Bloomberg im weiteren Sinne als Food-Aktie) ein KGV von 7,8 und eine sehr hohe Dividendenrendite von 9,96 Prozent. Allerdings befindet sich die Altria-Aktie im Chart aktuell nicht in einer sehr starken Position. Wer also nicht nur eine hohe Dividende möchte, sondern auch etwas Kurswachstum, der legt die Altria-Aktie vorerst auf die Beobachten-Liste. Doch diese gut bewerteten Nahrungsmittel-Aktien und Getränke-Aktien könnten sich jetzt lohnen:

Hohe Dividendenrenditen und Kurs-Chancen bei diesen Aktien

Der britische Getränkehersteller Britvic sieht allerdings vom Chart her ganz gut aus. Das Papier befindet sich über der 50-Tage-Linie und über der 200-Tage-Linie. Zudem zahlen die Briten, die auch international tätig sind, eine Dividendenrendite von 3,64 Prozent. Zu der Dividende gesellt sich ein KGV von 12,8 was ganz gut ist. Anleger können kleine Positionen bei der Britvic-Aktie eröffnen und schauen sich das Ganze mal genauer an.



Und nach einer längeren Talfahrt bildet sich auch bei der Kellanova-Aktie (ehemals Kellogs) ein neuer Aufwärtstrend aus. Anleger sind hier aber besser noch skeptisch, bis die Aktie auch die 200-Tage-Linie erfolgreich überwinden konnte.

Sehr stark sieht hingegen der norwegische Lachs-Produzent Salmar aus. Die Salmar-Aktie legt einen sauberen Aufwärtstrend aufs Parkett und Anleger können bei dem Papier mit einer kleinen Position einsteigen. Das KGV von 14,5 ist nicht mehr klassisch tief, aber zusammen mit einem schönen Kurswachstum und einer Dividendenrendite von 5,65 Prozent doch ganz ansehnlich.

Die Warren Buffett-Aktien Kraft Heinz und Coca Cola sind derweil im Chart leicht angeschlagen, aber in einer guten Ausgangsposition. Sprich: ein guter Trend baut sich gerade auf. Anleger können bei den Aktien von Kraft Heinz und Coca Cola erste Positonen aufbauen und vergrößern diese, sollte der positive Trend sich bei den Warren Buffett-Aktien verfestigen.

