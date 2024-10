Von diesen zehn Kandidaten scheint der wohl mächtigste Aktionär der Welt überzeugt: Denn BlackRock, der größte Vermögensverwalter, setzt fast 30 Prozent seines Portfolios auf gerade einmal zehn Aktien.

Er gilt als der wohl mächtigste Aktionär überhaupt: BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Niemand sonst hat so viel verwaltetes Vermögen unter einem Dach. Allein im ersten Halbjahr 2024 sammelte BlackRock fast 140 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern ein und erreichte so ein Rekordhoch von 10,6 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen.

Bei zahlreichen Unternehmen, darunter die größten und bekanntesten der Welt, zählt BlackRock zu den größten Anteilseignern. Da haben wir uns gefragt: Welche Aktien nehmen bei dem Vermögensverwalter einen besonders hohen Stellenwert ein?

Auf diese 10 Aktien setzt der größte Vermögensverwalter der Welt

Wie viele andere institutionelle Anleger muss auch BlackRock jedes Quartal offenlegen, auf welche Aktien er setzt. Die sogenannte Form 13F zielt dabei vor allem auf US-Aktien ab. Wir haben uns daher die jüngsten 13F-Einreichungen angesehen, die den Stand zum Ende des zweiten Quartals offenbaren.

Und diese zeigt: Die zehn größten Positionen (von mehreren tausend) machen fast 30 Prozent des 13F-Portfolios aus. Dazu zählen vor allem bekannte Tech-Giganten wie Microsoft, Nvidia und Apple, aber auch der Pharmakonzern Eli Lilly und Warren Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway.

Die Top 10 Positionen von BlackRock

Hinweis auf Interessenkonflikte

