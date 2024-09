An den Tech-Märkten geht es aktuell wieder turbulenter zu. Wo ergeben sich jetzt also neue Einstiegschancen? Bei welchen Aktien sollte man jetzt noch schnell zuschlagen, bevor sie durch die Decke gehen? Wir haben fünf Kandidaten gefunden, die das Herz von Analysten höher schlagen lassen und die jetzt nach einem Kauf schreien.

Ja, aktuell gibt es wieder etwas Turbulenzen an den Börsen. Shooting Star Nvidia brach kürzlich sogar zweistellig ein. Doch die Technologien sind in unserer modernen Welt mittlerweile so fest verankert, dass unser Leben ohne sie nicht mehr vorstellbar wäre. Fest steht also: Wer in Tech-Aktien investiert, investiert auch in die Zukunft.

Und wer dabei in die richtigen Kandidaten investiert, kann hohe Kursgewinne einfahren. Wir haben uns also gefragt: Was sind die besten Tech-Aktien, die man jetzt kaufen kann? Die gute Nachricht: Wir haben sie gefunden.

Die fünf besten Tech-Aktien, die Analysten lieben

Um diese Top-Tech-Aktien zu identifizieren, haben wir das Stockscreening-Portal des Finanzportals "TipRanks" genutzt. Mithilfe dieses Tools kann man Aktien anhand unterschiedlichster Kriterien filtern und auswählen. Wir stellten das Tool so ein, dass es uns nur Aktien aus dem Tech-Bereich anzeigt, die eine Marktkapitalisierung von mindestens zwei Milliarden US-Dollar haben. Zudem sollte die Aktie derzeit ein Kursplus von mindestens 20 Prozent bieten und eine "Strong Buy"-Empfehlung der Analysten aufweisen.

Um sicherzugehen, dass es sich hierbei auch wirklich um lohnende Tech-Aktien handelt, achteten wir darauf, dass die Aktie einen Smart Score zwischen acht und zehn aufweist. Doch was genau ist der Smart Score? Der Smart Score filtert Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und bewertet sie auf einer Skala von eins bis zehn. Dabei bezieht er nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Er untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Das Tool bedient sich dabei intelligenter Algorithmen. Diese durchsuchen Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung aktuell eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Eine Aktie, die einen Score von eins bis drei erzielt, gilt als "Underperformer". Ein Score von vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperformer".

Die Top-5 Tech-Aktien mit den höchsten Kurschancen

• Microstrategy: 209 US-Dollar = 83 Prozent Kurspotenzial



• NICE: 266 US-Dollar = 67 Prozent Kurspotenzial

• ASML: 1.172 US-Dollar = 56 Prozent Kurspotenzial

• Onto Innovation: 257 US-Dollar = 45 Prozent Kurspotenzial

• Broadcom: 199 US-Dollar = 45 Prozent Kurspotenzial

Lesen Sie auch: Dieses Kurspotenzial sieht BÖRSE ONLINE bei DAX-Aktien wie Deutsche Telekom, Bayer & Co.

Oder: Dell und Palantir überraschen mit Kurssprüngen: Dieser Meilenstein beflügelt die Tech-Aktien gerade