Am Montag ging es mit den Kursen vieler Tech-Aktien deutlich nach unten. Doch diese Rücksetzer können auch Kaufchancen sein! Diese Top-Werte sollten Sie laut Experten jetzt günstig kaufen, denn es winkt Mega-Kurspotenzial für mutige Investoren.

Am Montag hat es an den US-Börsen ordentlich gerumpelt. Grund war der DeepSeek-Schock der besonders Tech-Unternehmen unter Druck geraten lassen hat. Doch diese Schwäche der Kurse kann für Anleger auch eine Nachkaufchance bedeuten.

Mega-Kurspotenzial nach Tech-Ausverkauf

So sehen die Analysten bei den folgenden Top-Werten nach dem deutlichen Ausverkauf nun wieder teilweise enorme Kurspotenziale. Mutige Investoren könnten daher hier jetzt einsteigen und die sich bietende Chancen bei diesen sechs Titeln ergreifen:

Nvidia – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 35 Prozent

Adobe – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 33 Prozent

AMD – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 45 Prozent

Novo Nordisk – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 27 Prozent

ASML – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 24 Prozent

Microsoft – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 20 Prozent

Besonders kann sich dabei ein Blick auf die Aktien von AMD lohnen.

Diese Aktien sollten Sie laut Experten jetzt günstig kaufen

Denn die Aktien von AMD haben in den letzten Jahren ein Schattendasein hinter Nvidia geführt und sind nun noch zusätzlich infolge des DeepSeek-Schocks abgestraft worden. Allerdings bietet das Chipunternehmen laut Ansicht von Experten eine Menge Potenzial mit Blick auf Entwicklung und Produktpalette sowie eine deutlich günstigere Bewertung als der große Konkurrent Nvidia.

Gerade vor dem Hintergrund, dass sich in Zukunft die Machtverhältnisse im Chipsektor verändern könnten (was in der Vergangenheit regelmäßig der Fall war) könnte sich hier ein Blick auf die Papiere lohnen.

BÖRSE ONLINE ist übrigens ebenfalls optimistisch und rät bei der Aktie mit einem Kursziel von 140 Euro zum Kauf.

