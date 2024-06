Unternehmensprofil

Adobe Systems ist der führende Hersteller von Softwareprodukten für digitale Inhalte und ist dabei Pionier des PDF-Standards, der weltweit für den plattformübergreifenden Dokumentenaustausch verwendet wird. Die operative Tätigkeit gliedert der Konzern in die drei Bereiche "Digital Marketing" (Lösungen für die Erstellung von Werbeinhalten etc.), "Digital Media" (Frameworks für die Erzeugung von Inhalten) sowie "Print & Publishing" (Druck- und Darstellungslösungen, z.B. ist die Druckersprache Postscript von Adobe entwickelt worden). Über die Creative Cloud sind alle Dienste bzw. Programme des Unternehmens auch modular verfügbar, der Endanwender braucht sich dann dank SaaS (Software as a Service) nicht mehr mit Problemen wie Aktualisierung und Installation neuer Versionen der genutzten Software zu beschäftigen. Die Wurzeln der Unternehmung gehen zurück in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts.

Offizielle Webseite: www.adobe.com