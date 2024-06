Kurz war Nvidia das größte Unternehmen der Welt – nun hat wieder Microsoft diesen Titel inne. Doch welcher Kandidat wird langfristig das Rennen machen und auf welche Aktie sollten Anleger dabei setzen?

Für viele Jahre hatte Apple den Titel inne: Das wertvollste Unternehmen der Welt. Doch dann drängte Microsoft den iPhone-Konzern vom Thron. Und noch gar nicht lang ist es her, da drängte sich ein weiterer Rivale in den Vordergrund: Nvidia.

Der Chip-Gigant gilt als eines der wichtigsten Unternehmen beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) und die Aktie legte so stark zu, dass Nvidia noch vergangene Woche als das wertvollste Unternehmen der Welt galt. Dann erfolgten allerdings Gewinnmitnahmen und so hat nun wieder Microsoft den Titel inne. Seit Handelsschluss am Donnerstag liegt die Nvidia-Aktie rund 17 Prozent im Minus. Dennoch rät die Mehrheit der Analysten derzeit zum Kaufen und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 133 US-Dollar rund zwölf Prozent Luft nach oben.

So verfügt nun Microsoft derzeit über einen Börsenwirt von 3,32 Billionen US-Dollar, Apple über 3,19 Billionen US-Dollar und Nvidia über 2,90 Billionen US-Dollar. Doch welches Unternehmen wird sich langfristig durchsetzen und den Titel verteidigen? Und auf welche Aktie sollte man dabei am besten setzen?

KI behauptet: Dieses Unternehmen wird das wertvollste der Welt – und diese Aktie sollten Sie kaufen

Wir haben bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: Einer KI. Denn diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihrer Entscheidung eine Vielzahl an Informationen miteinbeziehen. Hierfür wandten wir uns an eine der wohl bekanntesten KIs: ChatGPT von OpenAI. Wir verwendeten dazu die neue Premium-Version GPT 4o. Aufgrund der Übersichtlichkeit haben wir die Antworten von ChatGPT teilweise gekürzt.

Wir fragten ChatGPt also ganz direkt: Microsoft, Apple und Nvidia sind derzeit die drei größten Unternehmen der Welt. Welches Unternehmen schätzt du, wird bis 2030 das größte der Welt sein?

ChatGPT: Die Zukunft der Marktführer in der Technologiebranche ist schwer vorherzusagen, da sie von vielen Faktoren abhängt, darunter technologische Innovationen, Markttrends, geopolitische Entwicklungen und wirtschaftliche Bedingungen. Trotzdem lassen sich einige Szenarien skizzieren, basierend auf den derzeitigen Stärken und Schwächen der genannten Unternehmen:

1. Microsoft:

o Stärken: Microsoft hat eine starke Position im Unternehmenssektor mit seinen Cloud-Diensten (Azure), Software (Office 365), und Betriebssystemen (Windows).

o Herausforderungen: Microsoft muss weiterhin innovativ bleiben und sich gegen starke Konkurrenz im Cloud-Sektor, insbesondere durch Amazon und Google, behaupten.

2. Apple:

o Stärken: Apple hat eine loyale Kundenbasis, starke Markenbekanntheit und kontinuierliche Einnahmen aus dem Verkauf von Hardware, Dienstleistungen und digitalen Inhalten.

o Herausforderungen: Apple ist stark abhängig von Hardware-Verkäufen, und es bleibt abzuwarten, wie gut sie sich in neuen Bereichen wie Augmented Reality und autonomen Fahrzeugen positionieren können.

3. Nvidia:

o Stärken: Nvidia ist führend im Bereich der Grafikkarten und KI-Hardware und profitiert vom wachsenden Bedarf an Rechenleistung für KI und maschinelles Lernen.

o Herausforderungen: Nvidia muss sich gegen aufstrebende Konkurrenten behaupten und weiterhin Innovationen in einem schnelllebigen Technologiebereich vorantreiben.

Prognose:

• Microsoft hat aufgrund seiner Diversifizierung und starken Position im Unternehmenssektor gute Chancen, seine führende Position zu behaupten.

• Apple könnte weiterhin stark bleiben, vor allem, wenn es erfolgreich neue Märkte erschließt.

• Nvidia hat das Potenzial, stark zu wachsen, besonders wenn der Bedarf an KI und maschinellem Lernen weiter zunimmt.

Gesamtprognose: Bis 2030 könnte Microsoft das größte Unternehmen bleiben, da es eine stabile und diversifizierte Basis hat, um weiter zu wachsen. Apple könnte ebenfalls sehr stark bleiben, besonders wenn es neue technologische Durchbrüche erzielt. Nvidia hat das Potenzial für signifikantes Wachstum, aber es bleibt abzuwarten, ob sie die derzeitige Dynamik aufrechterhalten können.

Insgesamt ist es wahrscheinlich, dass Microsoft aufgrund seiner breiten Geschäftsbereiche und stabilen Einnahmenbasis auch in den kommenden Jahren eine führende Position einnehmen wird.





Wenn du dich hypothetisch entscheiden müsstest: Welche Aktie davon ist die beste, die man kaufen kann?

ChatGPT: Wenn ich mich hypothetisch für eine der Aktien entscheiden müsste, würde ich mich für Microsoft entscheiden. Hier sind die Gründe für diese Wahl:

1. Diversifiziertes Geschäftsmodell:



o Microsoft hat ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell, das sowohl den Unternehmens- als auch den Konsumentenmarkt umfasst. Die Haupteinnahmequellen sind Office-Produkte, Azure (Cloud-Dienste), Windows, und LinkedIn.

2. Starke Position im Cloud-Markt:

o Azure ist der zweitgrößte Cloud-Service-Anbieter nach Amazon Web Services (AWS) und wächst schnell. Der Cloud-Markt wird voraussichtlich weiter expandieren, und Microsoft ist gut positioniert, um davon zu profitieren.

3. Konstante und wachsende Dividenden:

o Microsoft zahlt regelmäßig Dividenden und hat eine Geschichte der kontinuierlichen Dividendenerhöhungen. Dies macht es attraktiv für langfristige Anleger, die sowohl auf Wachstum als auch auf regelmäßiges Einkommen setzen.

4. Solide finanzielle Leistung:

o Microsoft weist eine starke finanzielle Leistung auf mit konstantem Umsatz- und Gewinnwachstum. Das Unternehmen hat eine robuste Bilanz mit hohen Cash-Reserven.

5. Technologische Innovationskraft:

o Microsoft investiert stark in Forschung und Entwicklung, was zu Innovationen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Augmented Reality (HoloLens) und Quantencomputing führt.

6. Robuste Marktstellung:

o Microsoft hat eine starke Stellung im Softwaremarkt, insbesondere im Unternehmenssegment mit Produkten wie Office 365 und Dynamics 365. Diese bieten stabile wiederkehrende Einnahmen.

Risiken bei Microsoft

• Obwohl Microsoft im Vergleich zu Nvidia und Apple als stabiler angesehen wird, gibt es auch hier Risiken wie zunehmenden Wettbewerb im Cloud-Sektor, regulatorische Herausforderungen und technologische Disruptionen.

Fazit

Meine hypothetische Entscheidung für Microsoft basiert auf seiner breiten Diversifikation, stabilen finanziellen Performance, starken Marktstellung im Cloud-Bereich und seiner Fähigkeit, sowohl Wachstums- als auch Einkommensinvestoren anzusprechen. Dies macht Microsoft zu einer relativ sicheren Wahl mit gutem Wachstumspotenzial in der aktuellen Marktlage.

So setzen Sie auf die gesamte KI-Branche

Sie wollen sich dennoch nicht erst für einen Kandidaten entscheiden, sondern lieber auf die ganze Branche setzen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt. KI ist der neue Super-Markt an der Börse – das hat zuletzt vor allem der Chatbot ChatGPT unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Laut Studien soll künstliche Intelligenz das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt.

Bekannte Tech-Riesen buhlen um die Vorherrschaft, investieren Milliarden in die Entwicklung und Optimierung der Schlüsseltechnologie. Genau deswegen wird KI in den nächsten Jahren nichts an Relevanz einbüßen – ganz im Gegenteil. Sie wird schneller, weiter, höher und besser werden und damit die Zukunft der Menschheit mitbestimmen.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt per Index investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple, Microsoft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple.