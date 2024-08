Hohe Dividenden gefällig und das möglichst schnell? Das geht mit diesen sieben spannenden Aktien kurz vor dem Ex-Dividenden Tag. Doch aufgepasst: Nur wer die Aktien zu dem richtigen Datum hält, erhält auch eine der attraktiven Ausschüttungen.

In der kommenden Woche gibt es für Anleger wieder attraktive Ausschüttungen zu vereinnahmen und das, obwohl der August nicht gerade als ein besonders dividendenstarker Monat gilt.

Doch Achtung: Nur wer die jeweiligen Dividendenwerte an ihrem Ex-Tag hält, hat einen Anspruch auf die attraktive Ausschüttung. Ansonsten gehen Investoren leer aus.

Mit diesen Aktien winken in der kommenden Woche bis zu 14% an Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Entergy – Ex-Dividende: 13.08.2024 – Dividendenrendite: 4,0 Prozent

Kenvue – Ex-Dividende: 14.08.2024 – Dividendenrendite: 4,1 Prozent

WEC Energy – Ex-Dividende: 14.08.2024 – Dividendenrendite: 4,0 Prozent

ARMOUR Residential – Ex-Dividende: 15.08.2024 – Dividendenrendite: 14,0 Prozent

FAT Brands – Ex-Dividende: 15.08.2024 – Dividendenrendite: 9,9 Prozent

Greencoat – Ex-Dividende: 15.08.2024 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent

Aperam – Ex-Dividende: 16.08.2024 – Dividendenrendite: 8,2 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenwert: Kenvue

Einen Blick wert ist die Tochter des Pharmakonzerns Johnson & Johnson Kenvue. Dabei handelt es sich um einen Anbieter von Basiskonsumgütern (primär im Gesundheitsbereich), der insbesondere wegen seines soliden Geschäftsmodells interessant ist.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Dividendenwert: Greencoat

Ebenfalls sehr interessant ist der erneuerbare Energiewert Greencoat. Hierbei handelt es sich juristisch um einen Infrastrukturfonds, der Windfarmen in Großbritannien betreibt und aus den Erträgen regelmäßige Ausschüttungen vornimmt.

Dividendenwert: FAT Brands

Eine der höchsten Dividendenrenditen in der kommenden Woche bietet mit 9,8 Prozent die Aktie von FAT Brands. Dabei handelt es sich um einen Betreiber von Fastfood-Ketten, dem immer wieder nachgesagt wird, er müsse bald die Dividende kürzen. Bisher hat sich hier allerdings bewiesen: Totgesagte leben länger.

Lesen Sie auch:

Analyst: So stark werden Aktien allein in der kommenden Woche nach diesen Nachrichten steigen

Oder:

Verdammt günstig: KGV 8 + 7% Dividendenrendite + Topnachrichten – Jetzt bei dieser Aktie zuschlagen?