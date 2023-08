Das tat weh: Cathie Wood trennte sich vom KI-Profiteur Nvidia viel zu früh. Doch sie bleibt optimistisch: Setzt sie doch auf zwei KI-Aktien, die ihrer Meinung nach viel mehr profitieren können

Cathie Wood zählt zu den bekanntesten Investorinnen der Welt. Und sie polarisiert wie niemand zuvor. Etwa, als sie Tesla 2019 ein Kursziel von 4000 Dollar bis 2023 voraussagte. Oder als sie Anfang des Jahres fast alle Nvidia-Aktien aus dem Portfolio schmiss. Die einen halten ihre Investments und Thesen für größenwahnsinnig. Die anderen verehren sie, nennen sie "Queen Cathie" oder "Money Tree". Doch auf welche KI-Aktien setzt die 67-jährige jetzt, nachdem sie von Nvidia die Finger lässt?

Wood und ihr teurer Nvidia-Fehler

Laut Ark durchläuft die Weltwirtschaft gerade den größten technologischen Wandel, den es je gab. So, wie einst das Telefon, das Auto und die Elektrizität für sinkende Kosten und steigende Produktivität sorgten, sollen nun Themen wie künstliche Intelligenz, Gensequenzierung, Robotik, Energiespeicherung und Blockchain "die Weltwirtschaft in die womöglich transformativste Periode der Geschichte" führen.

Die Investorin ist ein großer Fan von künstlicher Intelligenz – beging aber einen schweren Fehler. Denn ausgerechnet die Aktie, die als größter KI-Profiteur gilt, schmiss sie zu früh aus dem Portfolio. Im Oktober 2022 waren in ihrem Flaggschiff-ETF 750 000 Aktien des Grafikkartenherstellers Nvidia. Sie reduzierte die Position zunehmend, trennte sich im Januar gänzlich davon. Seitdem gewannen die Aktien fast 200 Prozent. Gegenüber "Barron's" verriet sie kürzlich: "Viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass unser Flaggschifffonds die Aktie nicht mehr besitzt. Für diejenigen, die glauben, dass wir nie auf die Bewertung achten: Es war die Bewertung, die uns dazu gebracht hat, die Aktie zu verkaufen. Nvidia wird derzeit zu einem sehr hohen Multiplikator der Einnahmen verkauft."

Auf diese zwei KI-Aktien setzt Cathie Wood statt Nvidia

Wood selbst hat zwei andere KI-Kandidaten im Auge: Einmal die Cloud-Plattform Twilio, die eine Kommunikation in Echtzeit zwischen Softwareanwendungen ermöglicht. Twilio bietet laut Wood mehr Aufwärtspotenzial und eine günstigere Bewertung als Nvidia. Zudem verfüge das Unternehmen über eine große Menge an Daten, die nur wenige haben.

Der zweite KI-Kandidat ist Woods absoluter Favorit: Tesla. Bereits vor einigen Jahren investierte sie massiv in den E-Autobauer. Es zahlte sich aus: Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren über 1000 Prozent im Plus. Woods sagenhaftes Kursziel bis 2027: 2000 Dollar. Das entspräche dann einer Marktkapitalisierung von sechs Billionen Dollar - das Doppelte von Apple! In einem Interview gegenüber Fox Business erklärte sie, dass Tesla "eines der tiefgreifendsten KI-Unternehmen überhaupt" sei. Die große Chance: autonome Taxiplattformen. "Barron's" erklärte sie, Tesla habe eine Vielzahl von Chips und neuronalen Netzen entwickelt und verfüge über riesige Datenmengen, damit fahrerlose Autos Realität werden können. Autonome Taxiplattformen seien "die größte Chance" bei KI in den kommenden fünf bis zehn Jahren. So könnten autonome Fahrzeuge eine der produktivsten Innovationen aller Zeiten sein und bis 2030 zum globalen BIP 20 Prozent beitragen. Erst letzten Monat kaufte Ark außerdem Meta. Besonders ansprechend sei die Trendwende hin zum KI-Unternehmen, verriet sie "Barron's". Auch die Engagement-Zahlen bei den Social-Media-Apps seien besser ausgefallen als erwartet.

